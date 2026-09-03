ما الذي يجعل النجاح نجاحاً؟

لطالما بدا النجاح مفهوماً واضحاً: هدف يتحقق، مشروع ينجح، مؤسسة تنمو، أو نتيجة تتجاوز التوقعات، لكن كلما اتسعت مجالات التنافس وتعددت معايير التقييم، أصبح السؤال الأكثر أهمية: هل كل ما يُعد نجاحاً هو نجاح بالفعل؟

قد تحقق نتيجة استثنائية من حيث الأرقام، من دون أن تضيف قيمة حقيقية. وقد تنجح فكرة في تحقيق انتشار واسع، من دون أن تترك أثراً يستحق هذا الانتشار.

وفي المقابل، قد تبدو بعض النجاحات أقل صخباً، لكنها تصنع فرقاً أعمق وأطول أثراً. لذلك، فإن جوهر النجاح لا يكمن في النتيجة وحدها، وإنما في القيمة التي تحملها هذه النتيجة وما تضيفه إلى ما حولها.

من هنا، يصبح النجاح مفهوماً يتجاوز الوصول إلى الهدف، ليشمل الطريقة التي تحقق بها، والغاية التي يخدمها، والأثر الذي يتركه.

فالنتيجة مهمة، لكن الطريقة التي تقود إليها لا تقل أهمية عنها، والإنجاز يكتسب قيمته الحقيقية عندما يكون جزءاً من غاية أكبر.

وفي هذا السياق، تختصر مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، جانباً جوهرياً من معنى النجاح: «النجاح هو في أداء الأمانة بأمانة.. والقيام بمسؤولياتنا الوطنية بمسؤولية».

فالنجاح، وفق هذا المعنى، ليس مجرد امتلاك القدرة على تحقيق النتائج، بل حسن استخدام هذه القدرة. وليس ما يتحقق فقط هو ما يستحق الاحتفاء، وإنما أيضاً ما يرافقه من التزام ومسؤولية وحرص على أن تكون ثماره ذات قيمة تتجاوز حدود النتيجة المباشرة.

وربما لهذا السبب لا ينبغي أن يكون السؤال عند تقييم أي نجاح: كم حقق؟ بل أيضاً: ماذا أضاف؟ وما الذي تغيّر بسببه؟ وهل أسهم في حل مشكلة، أو فتح فرصة، أو تحسين واقع، أو بناء قدرة يمكن أن تستمر بعد انتهاء المشروع أو المبادرة؟

هذه الأسئلة تصبح أكثر أهمية في عالم سريع التغير، تتسارع فيه النتائج وتتضاعف فيه القدرة على الإنجاز. فكلما أصبحت الوسائل أكثر قوة، ازدادت الحاجة إلى وضوح الغاية. وكلما أصبح الوصول إلى النتائج أسرع، أصبحت مسؤولية اختيار النتائج التي تستحق السعي إليها أكبر.

ولا يعني ذلك التقليل من أهمية الطموح أو التنافس أو تحقيق المستهدفات؛ على العكس، فالتقدم يحتاج إلى أهداف واضحة ونتائج قابلة للقياس.

لكن الأرقام، مهما كانت مهمة، لا تستطيع وحدها أن تمنح النجاح معناه الكامل. فقد تقيس حجم الإنجاز، لكنها لا تقيس دائماً قيمته، ولا تكشف وحدها عن أثره في الإنسان والمجتمع.

ولعل النجاح الأكثر رسوخاً هو ذلك الذي يجمع بين الكفاءة والقيمة، وبين الطموح والمسؤولية، وبين ما يتحقق اليوم وما يمكن أن يبنى عليه غداً.

فحين يصبح النجاح مرتبطاً بالأمانة في الأداء والمسؤولية في الممارسة، يتحول من مجرد نتيجة إلى معيار. وعندها، لا يعود النجاح سؤالاً عن مقدار ما تحقق فحسب، بل عن نوع القيمة التي يمثلها هذا النجاح، والأثر الذي يمكن أن يستمر من بعده.