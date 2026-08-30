العام الدراسي استعداد واجتهاد وأثر

بداية العام الدراسي محطة متجددة في حياة الأبناء والأسر والمجتمعات، تتجدد معها الآمال، وتنهض فيها الهمم، وتتفتح أمام الطلبة أبواب العلم والمعرفة والطموح.

ليبدأوا رحلة جديدة نحو المستقبل، حاملين أحلامهم وتطلعاتهم، مستشعرين أن كل يوم يقضونه في المدرسة لبنة تضاف إلى بناء شخصياتهم، وخطوة تقربهم من غاياتهم.

ومع انطلاق الموسم الجديد يعود الطلبة في أجواء مفعمة بالأمل، وإن الاستعداد الحقيقي لهذه الرحلة يبدأ من تهيئة النفس والعقل، واستحضار قيمة هذه الرحلة وأهميتها، وتجديد العزم على بذل الجهد، وترتيب الأولويات، والعودة إلى النظام بعد الإجازة، ليبدأ الطالب دراسته بنفس مقبلة، وذهن متقد حاضر.

ومن أعظم مفاتيح النجاح الجد والاجتهاد، وما من طالب بلغ مرتبة عالية إلا وكان وراء ذلك صبر ومثابرة وعمل، فالنتائج المشرقة لا تصنعها الأمنيات، وإنما تنمو من أعمال تتكرر كل يوم، من حضور مبكر، وإنصات جيد.

وواجب يؤدى بإتقان، ومراجعة لا تؤجل، وسؤال يفتح باب الفهم، وقراءة تزيد المعرفة، حتى تتراكم هذه الأعمال فتصنع تفوقاً وتميزاً وثقة بالنفس، ومن هنا فإن الطالب الذي يستقيم على الجد يختصر كثيراً من العناء، ويؤسس عادة نافعة ترافقه في بقية مسيرته.

ومن أهم ما يعين حسن تنظيم الوقت، فإن الوقت رأس مال الطالب، وإذا ضاع تتابعت عليه الواجبات وتراكمت المهام، وإذا أحسن تدبيره اتسعت ساعات يومه للعلم والراحة والأسرة وسائر ما يحتاج.

ومن ذلك انتظام النوم، والاستيقاظ في الوقت المناسب، وتحديد أوقات المراجعة، وإنجاز الواجبات، والابتعاد عن السهر والمشتتات، وخصوصاً الاستخدام المفرط للأجهزة والمنصات الرقمية.

والطالب هو المسؤول الأول عن مستقبله، وأقدر الناس على أن يجعل أيامه جسوراً نحو النجاح، ولذلك فإن من المهم أن ينشأ أبناؤنا على استشعار هذه المسؤولية، وأن يدركوا أن العلم رصيد في حاضرهم ومستقبلهم.

وأن ما يكتسبونه من معرفة ومهارات وانضباط سيبقى في مراحل حياتهم كلها، وأن من أجمل ثمار الدراسة أن يتعلم الطالب الاعتماد على نفسه، والصبر على ما يشق عليه، والقيام بما يجب عليه دون انتظار تذكير، ليصبح مع الأيام أكثر نضجاً وثقة وقدرة على الإنجاز.

وهنا يبرز الدور الكبير للأسرة، فهي الحاضنة الأولى للطالب، ومنها يستمد التشجيع والدعم، وفيها تتشكل كثير من عاداته وقيمه.

وفي عام الأسرة 2026 تتأكد أهمية هذا الدور بصورة أكبر، لتكون بداية الدراسة فرصة متجددة لتعزيز التواصل بين الوالدين والأبناء، وصناعة بيئة محفزة تجمع بين المتابعة والثقة، والتشجيع والانضباط، بعيداً عن الضغط أو المقارنات التي تضعف النفوس، فالابن يحتاج إلى من يسمع له، ويعينه إذا تعثر، ويفرح بتقدمه، ويغرس فيه حب العلم.

ولا يقل دور المعلم والمدرسة أهمية عن دور الأسرة، فالمعلم صاحب رسالة عظيمة، يصنع في كل يوم أثراً في عقول طلبته.

وقد تبقى كلمة تشجيع منه في ذاكرة الطالب سنوات، تفتح له باباً من الثقة والطموح، والمدرسة ميدان جليل للتحصيل، وبناء الشخصية، وغرس القيم، وتنمية القدرات.

وتعزيز روح التعاون والمسؤولية، وفيها يتعلم الطالب احترام النظام، والعمل مع الآخرين، وقبول النصيحة والتوجيه، ومواجهة التحديات، بما يسهم في إعداد إنسان واعٍ مؤهل ونافع لمجتمعه ووطنه.

ولقد أولت دولة الإمارات التعليم عناية فائقة، إيماناً بأن عقول الأبناء وقدراتهم من أثمن ذخائر الوطن، وأن صناعة المستقبل تبدأ من مقاعد العلم.

ولذلك تمضي الدولة في تطوير منظومتها والارتقاء بالبيئات المدرسية، وتمكين المعلمين، وتعزيز الهوية والقيم والمهارات التي يحتاج إليها أبناء الحاضر والمستقبل، ضمن نهج وطني يجعل التعليم مسؤولية وطنية ومجتمعية متكاملة.

إن مستقبل الوطن يرتبط بتعلم أبنائه، فمقاعد الدراسة اليوم تحتضن أطباء الغد ومهندسيه ومعلميه وباحثيه ومبدعيه وقادته في مختلف الميادين، وكل طالب يجتهد إنما يضع لبنة في بناء مستقبل وطنه، ويتهيأ ليكون شريكاً في تنميتها وازدهارها.