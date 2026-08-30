العام الدراسي استعداد واجتهاد وأثر

ليبدأوا رحلة جديدة نحو المستقبل، حاملين أحلامهم وتطلعاتهم، مستشعرين أن كل يوم يقضونه في المدرسة لبنة تضاف إلى بناء شخصياتهم، وخطوة تقربهم من غاياتهم.
وواجب يؤدى بإتقان، ومراجعة لا تؤجل، وسؤال يفتح باب الفهم، وقراءة تزيد المعرفة، حتى تتراكم هذه الأعمال فتصنع تفوقاً وتميزاً وثقة بالنفس، ومن هنا فإن الطالب الذي يستقيم على الجد يختصر كثيراً من العناء، ويؤسس عادة نافعة ترافقه في بقية مسيرته.
ومن ذلك انتظام النوم، والاستيقاظ في الوقت المناسب، وتحديد أوقات المراجعة، وإنجاز الواجبات، والابتعاد عن السهر والمشتتات، وخصوصاً الاستخدام المفرط للأجهزة والمنصات الرقمية.
وأن ما يكتسبونه من معرفة ومهارات وانضباط سيبقى في مراحل حياتهم كلها، وأن من أجمل ثمار الدراسة أن يتعلم الطالب الاعتماد على نفسه، والصبر على ما يشق عليه، والقيام بما يجب عليه دون انتظار تذكير، ليصبح مع الأيام أكثر نضجاً وثقة وقدرة على الإنجاز.
وفي عام الأسرة 2026 تتأكد أهمية هذا الدور بصورة أكبر، لتكون بداية الدراسة فرصة متجددة لتعزيز التواصل بين الوالدين والأبناء، وصناعة بيئة محفزة تجمع بين المتابعة والثقة، والتشجيع والانضباط، بعيداً عن الضغط أو المقارنات التي تضعف النفوس، فالابن يحتاج إلى من يسمع له، ويعينه إذا تعثر، ويفرح بتقدمه، ويغرس فيه حب العلم.
وقد تبقى كلمة تشجيع منه في ذاكرة الطالب سنوات، تفتح له باباً من الثقة والطموح، والمدرسة ميدان جليل للتحصيل، وبناء الشخصية، وغرس القيم، وتنمية القدرات.
وتعزيز روح التعاون والمسؤولية، وفيها يتعلم الطالب احترام النظام، والعمل مع الآخرين، وقبول النصيحة والتوجيه، ومواجهة التحديات، بما يسهم في إعداد إنسان واعٍ مؤهل ونافع لمجتمعه ووطنه.
ولذلك تمضي الدولة في تطوير منظومتها والارتقاء بالبيئات المدرسية، وتمكين المعلمين، وتعزيز الهوية والقيم والمهارات التي يحتاج إليها أبناء الحاضر والمستقبل، ضمن نهج وطني يجعل التعليم مسؤولية وطنية ومجتمعية متكاملة.
إن مستقبل الوطن يرتبط بتعلم أبنائه، فمقاعد الدراسة اليوم تحتضن أطباء الغد ومهندسيه ومعلميه وباحثيه ومبدعيه وقادته في مختلف الميادين، وكل طالب يجتهد إنما يضع لبنة في بناء مستقبل وطنه، ويتهيأ ليكون شريكاً في تنميتها وازدهارها.