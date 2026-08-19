بداية تاريخية

رغم الانطلاقة المبكرة لدورينا هذا الموسم، فإن ضربة البداية جاءت استثنائية وتاريخية في مستهل مشوار أندية دوري أدنوك للمحترفين، بعدما تميز مشهد الافتتاح بتسجيل رقم قياسي جديد عنوانه 33 هدفاً في المباريات السبع خلال الجولة الأولى، وهي الحصيلة الأعلى في عصر الاحتراف، وبلا شك، فإن هذا المعدل التهديفي العالي يكشف عن الوجه الهجومي للأندية، ويمهد الطريق لنسخة استثنائية قد تشهدها البطولة هذا الموسم.

معطيات الجولة الأولى تعكس الرغبة الكبيرة لدى الأندية في الظهور بصورة مختلفة هذا الموسم، والتخلي عن الحذر الذي قد يصاحب البدايات، ريمونتادا العين أمام بني ياس بالأربعة أكدت أن “الزعيم” جاء ليكمل ما بدأه الموسم الماضي بإحراز ثنائية ثمينة، تمثلت في لقب الدوري وأغلى الكؤوس، فيما كشفت خماسية شباب الأهلي في شباك خورفكان عن طموح “الفرسان” في استعادة اللقب والعودة إلى المنصات، وبخماسية أخرى طمأن الوصل جماهيره نسبياً بعد العودة المثيرة أمام يونايتد، الوافد الجديد وصاحب المشاركة التاريخية.

المفاجآت بدت شبه غائبة عن البدايات باستثناء الوحدة، الذي تعثر على ملعبه أمام عجمان، فالصدمة كانت كبيرة لجماهير “أصحاب السعادة” بعد الخسارة غير المتوقعة، لا سيما أن الانطلاقة جاءت مختلفة تماماً عن الموسم الماضي، ويسعى “العنابي” إلى تدارك الموقف سريعاً، خصوصاً أن ملف التعاقدات لم يشهد تحركات كبيرة على غرار بعض الأندية الأخرى، التي حرصت على حسم أمورها مبكراً للوصول إلى أعلى درجات التجانس والانسجام قبل بداية الموسم.

أسدل الستار على الجولة الأولى، وتنتظرنا جولة أكثر إثارة في ظل وجود قمم تستحق المشاهدة والمتابعة، من بينها مواجهة النصر أمام الوحدة الجريح بعد بداية لم ترضِ طموحات جماهير الفريقين. وفي مباراة أخرى لا تقل تشويقاً، سيكون جمهور دورينا على موعد في ختام الجولة مع قمة الشارقة، المنتشي بثلاثية الظفرة، أمام ضيفه الجزيرة الذي خرج بشباك نظيفة بعد فوزه على حتا، فهل يواصل دورينا تحطيم الأرقام القياسية في الموعد الثاني؟