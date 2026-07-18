عهد الاتحاد.. البشرى الدائمة

لا تبنى الأمم بعظيم الثروات وحدها، ولا تخلدها وفرة الموارد، وإنما تصنع مجدها المبادئ التي ترسخها، والإرادة التي تتجاوز بها التحديات، والوحدة التي تجعل المستحيل ممكناً، ومن هذا المعنى، يطل «يوم عهد الاتحاد» في الثامن عشر من يوليو بوصفه محطة مفصلية في تاريخ الإمارات، نستحضر فيها اليوم الذي ارتقى فيه الآباء المؤسسون فوق اعتبارات اللحظة، فاختاروا أن يجعلوا من الاتحاد ميثاقاً لا يتزعزع، ومن الدولة مشروعاً حضارياً يمتد عبر الأجيال، فوقعوا وثيقة الاتحاد والدستور، إيذاناً بانطلاق مسيرة وطن لم يكتفِ بتحقيق حلم التأسيس، بل غدا نموذجاً عالمياً في كل شيء.

الاحتفاء بالمناسبة ليس استذكاراً لحدث تاريخي فقط، وإنما تجديد للالتزام بالمبادئ التي قام عليها الاتحاد، وفي مقدمتها التلاحم بين القيادة والشعب، والعمل المشترك، والإيمان بأن قوة الإمارات تنبع من وحدتها.

فقد أثبتت العقود الماضية أن الاتحاد لم يكن خياراً سياسياً، بل رؤية استراتيجية أسست دولة قوية، رسخت سيادة القانون، وأرست دعائم اقتصاد متنوع، وبنت منظومة أمنية وعسكرية متقدمة، حمت الوطن وصانت مكتسباته.

وأثبتت أحداث المنطقة، والاعتداءات الإيرانية الغادرة التي استهدفت الإمارات، أن الاتحاد ليس ذكرى وطنية، بل قوة حية تتجسد في جاهزية الدولة، وكفاءة قواتها المسلحة، وتكاتف مجتمعها.

ففي مواجهة التهديدات، ظهر معدن الإمارات الحقيقي، دولة تتحرك بثقة، ومؤسسات تعمل بتناغم، وشعب يلتف حول قيادته، مستنداً إلى إرث من الوحدة والوعي والمسؤولية، وكان هذا التماسك أحد أهم أسباب تجاوز التحديات وتعزيز مكانة الدولة باعتبارها واحة للاستقرار في محيط إقليمي شديد التعقيد.

ويكتسب «يوم عهد الاتحاد» دلالة أعمق في زمن تتسارع فيه المتغيرات، إذ يذكّر الأجيال الجديدة بأن الإنجازات التي ينعم بها الوطن لم تأتِ مصادفة، وإنما كانت ثمرة قرار تاريخي جسدته إرادة رجال آمنوا بأن المستقبل لا يبنى إلا بالتكاتف، وأن التنمية لا تستقيم إلا في ظل دولة قوية بمؤسساتها، وراسخة بقيمها، ومتماسكة بنسيجها الوطني.

واليوم، تمضي الإمارات بقيادتها، بثقة نحو مستقبل أكثر طموحاً، مستندة إلى ذلك العهد الذي لم يبق وثيقة تاريخية، بل بشرى ومنهجاً دائماً بالعمل الوطني، فكلما تعاظمت الإنجازات، تأكد أن الاتحاد ليس محطة انتهت بقيام الدولة، وإنما مشروع متجدد تتوارثه الأجيال، ليبقى علم الإمارات خفاقاً، ورسالتها في البناء والسلام حاضرة بالمنطقة والعالم.