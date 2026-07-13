كتيبة التانغو من أجل عيون ميسى

ينفرد الأسطورة ليونيل ميسي بمكانة استثنائية في قلوب الأرجنتينيين، إذ تحول من مجرد قائد للمنتخب إلى ملهم لملحمة وطنية يلتف حولها اللاعبون والجهاز الفني والجمهور على حد سواء، ليصنع حالة من التلاحم الفريد في الشارع الرياضي الأرجنتيني.

فبينما يراه المشجعون رمزاً للمجد القومي، يتعامل معه زملاؤه في الملعب كأب روحي ومثل أعلى مستعدين للتضحية بكل شيء من أجله، في حين يقود الجهاز الفني المنظومة بروح قائمة على توظيف هذا الشغف الجماعي، مما جعل هدف الفوز بكأس العالم للمرة الثانية على التوالي عهداً عاطفياً يشترك فيه الجميع لرد الجميل لقائدهم الملهم.

ويجسد تصريح النجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، الذي أكد أنهم سيفعلون كل ما بوسعهم ليتوج ميسي باللقب العالمي للمرة الثانية على التوالي ومسارعته لمعانقة ميسي بعد التسجيل، عمق الروابط العاطفية والمهنية التي تجمع لاعبي منتخب الأرجنتين بقائدهم ليونيل ميسي، الذي قاد بلادهم إلى مجد مونديال قطر، الأمر الذي يعكس مكانته كأب روحي وملهم أول داخل غرف الملابس.

حيث يرى اللاعبون في كل مباراة معركة يخوضونها من أجله شخصياً، مدفوعين بتقدير جارف لمسيرته وتضحياته التاريخية من أجل قميص التانغو.

هذا العشق الجماعي والدعم المطلق لميسي ليس حالة فردية تخص ألفاريز وحده، إذ تتطابق مشاعره مع تصريحات حارس المرمى إيميليانو، الذي صرح علانية في أكثر من مناسبة أنه مستعد لمنح حياته في الملعب لضمان فوزه بالبطولات.

وهو ذات الشعور الذي يتقاسمه نجوم خط الوسط مثل رودريغو دي بول، الذي يُلقب محلياً بحارس ميسي الشخصي نظراً لاستماتته في الدفاع عنه وحرصه الدائم على تسهيل مهمته داخل الملعب، وهؤلاء اللاعبون، الذين نشأ معظمهم وهم يشاهدون ميسي كقدوة على شاشات التلفاز، تحولوا اليوم إلى جنود في تشكيلته، مدفوعين برغبة عارمة في كتابة فصل جديد من التاريخ يضمن بقاء قائد التاريخ في القمة.

في الجانب الفني والتدريبي، لطالما أكد المدير الفني ليونيل سكالوني أن تدريب ميسي هو ميزة استثنائية، مشيراً في مناسبات عدة إلى أن المجموعة الحالية تلعب بروح قتالية مضاعفة لأنها تشعر بالامتياز لكونها تعاصر ميسي وتشاركه أرض الملعب، مبيناً أن الحافز الأكبر للمجموعة هو رؤية قائدهم سعيداً ومرفوع الرأس على منصات التتويج.

وعلى الصعيد الإداري، فإن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، برئاسة كلاوديو تابيسا، يعامل ميسي كرمز وطني، فيحرص على توفير أقصى درجات الراحة والدعم اللوجستي والنفسي للمنتخب، مع التأكيد المستمر على أن الأرجنتين ستقاتل للحفاظ على لقبها العالمي ليكون أفضل ختام ممكن لمسيرة الأسطورة، إن هذا التلاحم الفريد بين الإدارة، والجهاز الفني.

والجيل الشاب من اللاعبين يصنع جداراً صلباً من الدوافع المعنوية، مما يجعل حلم التتويج بكأس عالم ثانية على التوالي ليس مجرد هدف تكتيكي، بل عهد عاطفي قطعه راقصو التانغو على أنفسهم تكريماً لملهمهم الأول.