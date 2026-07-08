الثقة... أعظم ما بنته دبي

قد يزور المرء دبي لأول مرة، فيأسره كل ما تقع عليه عيناه؛ من عمران يلامس السماء، وشوارع تنبض بالحياة، ومرافق تُدار بكفاءة، وخدمات تلامس أدق التفاصيل، وحركة لا تهدأ، وكأن المدينة تعيش سباقاً مع المستقبل.

لكن صاحب النظرة الثاقبة لا يتوقف عند ما يراه، بل يتساءل: ما السرّ الذي يقف وراء هذا المشهد كله؟ وما الذي جعل دبي تبلغ هذا المستوى من التميز في زمن قياسي؟

إنها الثقة... والثقة لا تولد من فراغ، ولا تُشترى بالأموال، بل تصنعها قيادة تؤمن بالإنسان، وتفي بوعودها، وتستشرف المستقبل، حتى تصبح قيمة راسخة في وجدان المجتمع، ومنهجاً تعمل به المؤسسات، وشعوراً يرافق كل من يعيش على هذه الأرض أو يقصدها.

ومن هذا المنطلق، كانت القيادة الرشيدة في دبي ممثلة بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المنبع الذي ترسخت منه هذه القيمة. فمنذ عقود، رسّخ سموه نهجاً واضحاً يقوم على أن الإنسان هو الثروة الحقيقية، وأن الحكومة وُجدت لتخدم الناس، وأن الإنجاز لا يُقاس بما تحقق بالأمس، بل بما يمكن تحقيقه غداً. وهكذا تحولت الثقة إلى ثقافة مؤسسية تُترجم في القرار، وفي القانون، وفي جودة الخدمات، وفي الوفاء بما يُعلن عنه.

وراء هذه الثقة تختبئ استراتيجيات راسخة، ومبادئ ثابتة، وأهداف واضحة، ورؤية لا تنشغل بصناعة النجاح فحسب، بل تعمل على استدامته، حتى أصبحت دبي نموذجاً عالمياً في التنمية، ووجهة يطمئن إليها المستثمر، ويقصدها السائح، ويختارها كل من يبحث عن فرصة أو جودة حياة.

فالمستثمر لا يبحث عن الأبراج بقدر ما يبحث عن بيئة مستقرة، وتشريعات واضحة، وعدالة تحفظ الحقوق، ورائد الأعمال لا يفتّش عن سوق كبيرة فحسب، بل عن مدينة تؤمن بالأفكار وتفتح أبوابها للمبدعين. وحتى الزائر، وهو يتنقل بين مرافق دبي، يلمس أن النظام ليس مجرد إجراءات، بل ثقافة متجذرة في كل تفصيل.

ولهذا، فإن ما نراه اليوم من أبراج شاهقة، ومطارات عالمية، وموانئ متقدمة، وبنية تحتية تُضرب بها الأمثال، ليس سوى الثمرة الظاهرة. وأما الجذور الحقيقية، فقد غُرست في رؤية قيادية آمنت بالإنسان، واستثمرت في الثقة قبل الحجر، وفي المستقبل قبل الحاضر. حين تُبنى الثقة أولاً، تصبح الإنجازات نتيجة طبيعية، ويغدو المستقبل وعداً يتحقق كل يوم.