سكة المستقبل.. قطار الاتحاد

مع انطلاق أولى رحلات قطار الركاب من الفجيرة إلى أبوظبي، لم نكن أمام حدث نقل عابر، بل أمام لحظة وطنية تختصر مسيرة دولة اختارت منذ تأسيسها أن تجعل من التخطيط بعيد المدى نهجاً، ومن الاستثمار في الإنسان والبنية التحتية طريقاً ثابتاً نحو المستقبل. فهذه الرحلة ليست مجرد انتقال بين إمارتين، بل امتداد طبيعي لفكرة الاتحاد نفسها، حين تتحول المسافات إلى جسور، وتصبح التنمية واقعاً ملموساً يراه الناس في تفاصيل حياتهم اليومية.

يجسد هذا المشروع الطموح حرص دولة الإمارات على ترسيخ منظومة تنموية متكاملة، تقوم على الربط بين إمارات الدولة وتعزيز تلاحمها، وتأكيد أن ما يجمعها ليس الجغرافيا وحدها، بل رؤية واحدة تؤمن بأن القوة الحقيقية تكمن في التكامل، وأن ازدهار كل إمارة هو جزء أصيل من ازدهار الوطن كله. ومن هنا، فإن قطار الاتحاد يأتي ليضيف بعداً جديداً إلى مسيرة الإنجاز، ويعكس قدرة الدولة على تحويل الرؤى الكبرى إلى مشاريع وطنية راسخة الأثر.

وتكتسب محطة الفجيرة أهمية خاصة في هذا السياق، فهي ليست مجرد نقطة انطلاق على الخريطة، بل بوابة للساحل الشرقي، وموقع يحمل دلالات استراتيجية واقتصادية ووطنية عميقة. ومن خلال هذا الربط الحيوي، تتعزز مكانة الفجيرة كجزء فاعل في شبكة التنمية الشاملة، وتترسخ صورتها إمارة تنفتح على آفاق أوسع من النمو والتكامل، وتشارك بفاعلية في رسم ملامح المرحلة المقبلة من مسيرة الإمارات.

ويحمل قطار الاتحاد في جوهره رسالة تتجاوز فكرة النقل إلى معنى أوسع يتعلق ببناء وطن أكثر ترابطاً وقدرة على مواكبة التحولات. فهو شاهد على أن الإمارات لا تنظر إلى المشاريع الكبرى بوصفها إنجازات منفصلة، بل باعتبارها حلقات في سلسلة واحدة هدفها تعزيز جودة الحياة، وترسيخ الاستدامة، ودعم الاقتصاد الوطني، وتأكيد حضور الدولة في مقدمة الدول التي تجعل من المستقبل مشروعاً يومياً لا وعداً مؤجلاً.

كما أن هذا الإنجاز يعكس بوضوح فلسفة الإمارات في العمل العام؛ فلسفة تقوم على المبادرة، والاستباق، والإيمان بأن التنمية لا تكتمل إلا حين يشعر الإنسان بأن ثمارها تصل إليه أينما كان. ومن هنا، فإن قطار الاتحاد ليس فقط سكة حديدية جديدة، بل سكة نحو مزيد من التلاحم الوطني، ومزيد من الثقة بقدرة الدولة على مواصلة البناء، ومزيد من الإصرار على أن المستقبل في الإمارات يُصنع اليوم، بخطى ثابتة ورؤية لا تعرف التراجع.

ومع انطلاق قطار الاتحاد من الفجيرة، تواصل الإمارات كتابة فصل جديد من فصولها الملهمة، فصل عنوانه التكامل، وروحه الاتحاد، ووجهته مستقبل أكثر إشراقاً، تتقدم فيه الدولة بثبات نحو مزيد من الازدهار، وتبقى فيه التنمية مشروعاً وطنياً جامعاً يضع الإنسان في قلب كل إنجاز.