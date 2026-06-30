حين يدعو المستقبل الجمهور إلى صناعته

مررت منذ أسبوع في شارع الشيخ زايد، وكان متحف المستقبل يلفت الأنظار بأضوائه المتألقة وتصميمه الذي يتحدى المألوف، لم أتوقف يومها طويلاً عند المشهد، لكن بعد أيام، وبينما كنت أتابع الأخبار، قرأت عن دعوة متحف المستقبل الجمهور للمشاركة في تصميم تجاربه المستقبلية، عندها أدركت أنني لم أكن أقف أمام تحفة معمارية فحسب، بل أمام فكرة. فكرة تقول إن المستقبل لا يُعرض للناس فقط، بل يُصنع معهم.

اعتدنا أن تكون المتاحف حارسة للماضي، تحفظ ذاكرة الحضارات، وتروي قصص الأمم، أما متحف المستقبل في دبي فقد جاء بفلسفة مختلفة؛ فهو لا يكتفي بعرض أحدث الابتكارات، بل أصبح منصة عالمية تجمع العلماء والمبتكرين ورواد الأعمال لاستشراف تحديات الغد والبحث عن حلول لها، حتى غدا رمزاً لمدينة تؤمن بأن المستقبل يبدأ من الفكرة قبل أن يتحول إلى واقع، وجاءت دعوته الأخيرة للجمهور للمشاركة في تصميم تجاربه المستقبلية لتؤكد هذا النهج، فحين تدعو مؤسسة بهذا الحجم أفراد المجتمع إلى المساهمة بأفكارهم فإنها ترسل رسالة واضحة، مفادها أن الابتكار ليس حكراً على الخبراء، بل هو مسؤولية مشتركة، وأن كل فكرة تستحق أن تجد من يصغي إليها.

وربما لهذا السبب نجحت دبي في أن تسبق كثيراً من المدن في تعاملها مع المستقبل، فهي لا تنتظر التحولات العالمية حتى تتكيّف معها، بل تسعى إلى أن تكون جزءاً من صناعتها، عبر الاستثمار في المعرفة، والبحث العلمي، والابتكار، وتمكين الإنسان. فالمستقبل، في نظرها، ليس موعداً ننتظره بل مشروعاً نعمل عليه كل يوم.

وما يلفت الانتباه أن مثل هذه المبادرات ليست جهوداً منفصلة بل ثمرة رؤية قيادية بعيدة المدى جعلت من التطوير ثقافة مؤسسية، ومن الابتكار أسلوب عمل، فالقيادة الرشيدة لم تكتفِ ببناء مشاريع متميزة بل حرصت على بناء مؤسسات تمتلك الطموح لتتطور باستمرار، وتبحث دائماً عن أفكار جديدة، وتنافس نفسها قبل أن تنافس الآخرين.

إن المدن تستطيع أن تبني الأبراج والطرق والمطارات، لكن المدن العظيمة هي التي تبني عقل الإنسان، وتمنحه الثقة بأن فكرته قد تكون بداية لإنجاز جديد، وهذا ما يعكسه متحف المستقبل، فهو ليس مجرد معلم معماري يزين أفق دبي بل رسالة حضارية تؤكد أن الإنسان هو محور التنمية، وأن إشراكه في صناعة الغد هو الطريق الأقصر إلى مستقبل أكثر إشراقاً.

ولعل هذا هو الدرس الأجمل الذي خرجت به من ذلك الخبر، فالمستقبل لا يُبنى بالإمكانات وحدها، بل بالعقول التي تؤمن بأنها قادرة على صناعته، وبالقيادة التي تمنح هذه العقول الثقة، وتفتح أمامها أبواب الإبداع، وتحول الأفكار إلى إنجازات يراها العالم. ولعلّ أجمل ما خرجت به من هذا الخبر أنه لم يكتفِ بإثارة إعجابي بل دفعني إلى اتخاذ قرار! فقد قررت أن أكون أحد المشاركين في هذه المبادرة، وأن أعمل على تقديم فكرة أرجو أن تسهم في إثراء تجربة زوار متحف المستقبل، فالمبادرات التي تفتح أبوابها للمجتمع لا تستحق الإشادة فحسب، بل تستحق أن نتفاعل معها، وأن نحاول أن نكون جزءاً من رحلتها نحو المستقبل.