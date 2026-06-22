حين تصبح السماء أقرب

حين سمعت خبر افتتاح رحلات فلاي دبي المباشرة إلى مدينة بنغازي الليبية، لم أفكر أولاً في الطائرة، ولا في المطار، ولا حتى في جدول الرحلات. فكرت في شيء آخر... في المسافات التي تختصرها الإرادة حين تقرر أن تبني جسراً جديداً بين الناس.

فالطيران في جوهره ليس مجرد وسيلة نقل، بل قصة تواصل. وكل رحلة جديدة لا تضيف وجهة على الخريطة فحسب، بل تفتح نافذة جديدة للتجارة والسياحة والاستثمار والتعارف بين الشعوب.

منذ تأسيسها، استطاعت فلاي دبي أن تكتب فصلاً مميزاً في قصة الطيران الإماراتي. بدأت بفكرة واضحة تقوم على ربط المدن بالفرص، ثم تحولت مع الوقت إلى شبكة واسعة تصل بين عشرات الدول ومئات الملايين من المسافرين الذين وجدوا فيها وسيلة عملية ومريحة للوصول إلى وجهاتهم.

ولعل ما يميز فلاي دبي أنها لم تكتف بالسير في الطرق المألوفة، بل سعت إلى الوصول إلى وجهات وأسواق كانت بحاجة إلى مزيد من الربط والانفتاح، لتصبح جزءاً مهماً من الحضور الإماراتي في قطاع الطيران العالمي. وخلف هذا النجاح تقف قيادة تمتلك رؤية واضحة وإيماناً بقدرة دبي على أن تكون نقطة التقاء للعالم.

يبرز في هذه المسيرة اسم غيث الغيث، الذي ارتبط بقيادة الشركة منذ انطلاقها، إلى جانب نخبة من الكفاءات الإماراتية والعالمية التي أسهمت في تحويل الطموح إلى واقع.

كما لا يمكن الحديث عن نجاح فلاي دبي دون الإشارة إلى الدور الذي يقوم به حمد بن عبيد الله، وإلى الجهود الكبيرة التي يبذلها فريق العمل بأكمله، من الطيارين وأطقم الضيافة والمهندسين وفرق العمليات والصيانة وخدمة العملاء والإداريين. فهذه النجاحات لا يصنعها شخص واحد، بل منظومة متكاملة يعمل أفرادها بروح الفريق الواحد.

وفي كل مرة تحقق فيها فلاي دبي إنجازاً جديداً، أتذكر أن وراء الأرقام والوجهات والطائرات قصة أكبر؛ قصة دبي نفسها.

هذه المدينة التي آمنت منذ البداية أن الانفتاح على العالم ليس خياراً، بل أسلوب حياة. وأن بناء الجسور بين الشعوب لا يكون فقط عبر الموانئ والطرق، بل أيضاً عبر السماء. واليوم، مع افتتاح خط بنغازي، لا نرى مجرد رحلة جديدة تنطلق من مطار إلى آخر، بل نرى صفحة جديدة تضاف إلى سجل النجاح الإماراتي، ورسالة جديدة تؤكد أن المسافات مهما بدت بعيدة، يمكن للإرادة والرؤية والعمل أن تجعلها أقرب. وهكذا تستمر فلاي دبي في التحليق أبعد من مجرد نقل المسافرين، لتصبح جزءاً من قصة نجاح إماراتية أكبر، قصة تؤمن بأن العالم يصبح أجمل حين تقترب مدنه من بعضها، وتصبح المسافات أقصر مما نظن.