«دبي تصمم المستقبل» جملة قالها مساعد الذكاء الاصطناعي، عندما طرحنا في صحيفة «البيان» سؤالاً مباشراً لمعرفة رأيه عن الخطوات التي تقوم بها دبي خاصة، ودولة الإمارات العربية المتحدة على وجه العموم، في تجربتها الخاصة للتعامل مع الذكاء الصناعي.

وتوجهها الواضح، لا سيما مع توسع الشراكات والاتفاقيات بين الدولة وجهات عالمية حكومية وخاصة، وآخرها اتفاقيتا التعاون التي وقعتها حكومة دبي مع جهات عدة في السويد، كي تكون في مقدم دول العالم المستفيدة من الطفرة العلمية والتقنية، ومردود هذا التوجه على الدولة والمواطن والمقيم.

مساعد الذكاء الاصطناعي أشار إلى أن دبي بخطواتها الواسعة تلك، تعزز مكانتها عاصمة عالمية للمستقبل، وأن التعاون بين دبي الرقمية وشركة إريكسون الرائدة في تقنيات الجيل الخامس والاتصالات، تعني أن الإمارة تؤسس لبنية تحتية فائقة السعة، قادرة على تشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي في المعاملات الحكومية اليومية، تقليلاً للبيروقراطية.

وتسرع في اتخاذ القرار، ولنا أن نتخيل مدى المردود الإيجابي على حياة البشر وممارساتهم اليومية، إدارياً وتعليمياً وصحياً، وغيرها من مناحٍ حياتية مهمة، وهذا طبعاً لم يأتِ بالصدفة، بل نتاج خطط استراتيجية واضحة ومستمرة.

كل ما نراه ونسمعه من إشادات عالمية بدولة الإمارات ونهجها نحو التطور التقني والتكنولوجي، وتبنيها للتقنيات الحديثة، يؤكد أن الدولة تحولت إلى لاعب رئيس في تشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، بسبب رؤية قيادتنا الرشيدة الاستشرافية، والتوازن الذي وفرته من بنية تحية حديثة ومتطورة، وقدرات بشرية قادرة على الاستفادة من التقنية المتاحة.

قبل 10 سنين تقريباً، وتحديداً في عام 2017، أظهرت الإمارات خطها الواضح وملامح مستقبلها الجديد، في التعامل مع الوافد الجديد آنذاك، والمسمى بالذكاء الاصطناعي، عندما سبقت العالم بالإعلان عن استحداث وزارة للذكاء الاصطناعي.

ووضع استراتيجية خاصة تحت مسمى «استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي»، تهدف إلى جعل الدولة مركزاً عالمياً، وتحويل أغلب العمليات والخدمات الحكومية تشغل بالذكاء الاصطناعي، وهو بلا شك توجه لا بُدّ أن يقابله بنية تعليمية متطورة، وتهيئة فكرة تتولاها مدارس وجامعات متخصصة، وفي مقدمها جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، لتقود الثورة الرقمية، وتؤكد مقولة إن الإمارات تقود الركب في عالم جديد.