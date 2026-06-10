صُنّاع المحتوى السياسي.. حين تتحول المعرفة إلى سردية وطنية

في زمنٍ لم تعد فيه السياسة تُقرأ فقط في الصحف، ولا تُناقش فقط في القنوات، ولا تُفهم فقط عبر مراكز الدراسات، باتت المنصات الرقمية جزءاً رئيسياً من تشكيل الوعي العام، وصناعة الانطباعات، وتوجيه النقاشات حول القضايا الإقليمية والدولية. ومن هنا تأتي أهمية مبادرة «صُنّاع المحتوى السياسي» المدعومة من أكاديمية الإعلام الجديد، بوصفها خطوة نوعية في لحظة تحتاج فيها المجتمعات إلى أصوات واعية، قادرة على قراءة المشهد، وتبسيط التعقيد، وتقديم المعلومة السياسية بلغة مسؤولة ومؤثرة.

ليست المبادرة مجرد برنامج تدريبي عابر، بل هي استجابة لحاجة إعلامية ومعرفية متزايدة، من يتحدث في السياسة؟ وبأي أدوات؟ وبأي مستوى من المسؤولية الوطنية؟ فالمجال السياسي، بحساسيته وتشابكاته، لا يحتمل الارتجال، ولا يكفي فيه الحضور الجماهيري وحده. نحن أمام مساحة تحتاج إلى شخصيات تمتلك المعرفة، والأسلوب، والقدرة على بناء خطاب متزن، يشرح القضايا دون تهويل، ويدافع عن السردية الوطنية دون انغلاق، ويناقش التحولات الإقليمية والدولية بعين خبيرة وضمير إعلامي مسؤول.

أهمية هذا البرنامج أنه ينطلق من فهم عميق لطبيعة العصر. فالجمهور اليوم لا ينتظر نشرة الأخبار المسائية ليعرف ما يحدث، بل يتلقى المعلومات من مقاطع قصيرة، وتغريدات، وتحليلات مصورة، ومساحات حوارية، وأحياناً من حسابات فردية تمتلك تأثيراً أكبر من مؤسسات إعلامية كاملة. وهنا يصبح إعداد صانع المحتوى السياسي ضرورة لا ترفاً، لأن الفراغ في هذا المجال لا يبقى فارغاً، بل تملؤه السرديات المرتجلة، والمعلومات المجتزأة، والقراءات المنحازة، وأحياناً الحملات المنظمة التي تستهدف وعي المجتمع وثقته بمؤسساته.

اللافت في مبادرة «صناع المحتوى السياسي» أنها لم تحصر الاستقطاب في قالب واحد، بل جمعت نماذج مختلفة، كتّاب مقالات، وصناع محتوى ساخر، ومهتمين بالاقتصاد والسياسة، ومختصين في التكنولوجيا، وأصحاب خلفيات أكاديمية متعددة. وهذا التنوع ليس تفصيلاً هامشياً، بل هو جوهر القوة في البرنامج، فالسياسة اليوم لم تعد منفصلة عن الاقتصاد، ولا عن التكنولوجيا، ولا عن الأمن، ولا عن الإعلام، ولا عن الثقافة. القضايا الكبرى باتت متداخلة، ومن يريد أن يشرحها للناس يحتاج إلى فهم هذا التداخل لا إلى ترديد العناوين فقط.

إن وجود صانع محتوى سياسي واعٍ يعني أن يكون لدينا من يستطيع تحويل المعلومة المعقدة إلى رسالة واضحة، ومن يستطيع قراءة الحدث دون الوقوع في فخ الانفعال، ومن يملك القدرة على صناعة محتوى يوازن بين الجاذبية والدقة، وبين سرعة المنصة وعمق التحليل، وبين التأثير والالتزام المهني. فالمحتوى السياسي ممارسة معرفية تحتاج إلى أدوات: البحث، والتحقق، وفهم السياق، وبناء الرسالة، ومعرفة الجمهور، وإدراك حساسية الكلمة في زمن تنتقل فيه العبارة من شاشة صغيرة إلى فضاء واسع خلال دقائق.

وتكتسب المبادرة قيمة أكبر من كونها تأتي عبر أكاديمية الإعلام الجديد، وهي مؤسسة ارتبط اسمها بتطوير مهارات صناع المحتوى، ورفع جودة الحضور العربي في الفضاء الرقمي، وتمكين المواهب من استخدام أدوات السرد، والمنصات، والذكاء الاصطناعي، والتسويق الرقمي، وبناء الهوية الإعلامية. وحين تنتقل هذه الخبرة إلى مجال المحتوى السياسي، فإننا نكون أمام مشروع لا يكتفي بتدريب المشاركين على الظهور، بل يسعى إلى بناء قدرة حقيقية على التأثير المسؤول.

السردية الوطنية لا تُبنى فقط عبر البيانات الرسمية أو المقالات التقليدية، بل تحتاج كذلك إلى أصوات رقمية قادرة على مخاطبة الأجيال الجديدة بلغتها، وعلى تقديم القضايا الوطنية والإقليمية بأسلوب مفهوم وجذاب. نحن بحاجة إلى من يشرح موقف الدولة، ويبرز منطق سياساتها، ويفسر تحركاتها في الملفات الإقليمية والدولية، لا بأسلوب دعائي مباشر، بل بلغة واثقة تستند إلى المعلومة والسياق والحجة. في زمن تتنافس فيه السرديات، يصبح صانع المحتوى السياسي المؤهل جزءاً من القوة الناعمة، وجزءاً من الأمن المعرفي، وجزءاً من مستقبل الإعلام الوطني.