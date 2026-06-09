وطن يصنع المستقبل

ليست قوة الأوطان بما تمتلكه من موارد فحسب، بل بما تزرعه من أمل، وما تبنيه من مستقبل، وما تقدمه من خير للإنسان أينما كان. وتلك هي الحكاية التي ترويها الإمارات كل يوم؛ حكاية وطن اختار أن يجعل من النجاح نهجاً، ومن التقدم ثقافة، ومن العطاء رسالة تتجاوز الحدود والجغرافيا.

خلال الأشهر الماضية، واجهت دولة الإمارات تحديات واعتداءات استهدفت أمنها واستقرارها، في وقت تشهد فيه المنطقة والعالم مستويات غير مسبوقة من الاضطرابات والتوترات الجيوسياسية. غير أن ما لفت الأنظار لم يكن حجم التحديات بقدر ما كان حجم الثقة التي أظهرها المواطنون والمقيمون بهذا الوطن، وإيمانهم بقدرته على تجاوز الصعاب والمضي قدماً نحو أهدافه الكبرى.

هذه الثقة لم تأتِ من فراغ، بل هي نتاج عقود من العمل الجاد والرؤية الواضحة التي جعلت الإمارات نموذجاً عالمياً في التنمية والاستقرار. فرغم ما واجهته من تحديات، واصلت بناء اقتصادها، وتطوير بنيتها التحتية، واستقطاب الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم.

كما واصلت أداء دورها الإنساني النبيل تجاه الشعوب المتضررة والمحتاجة، فقد استمرت في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية في العديد من مناطق الأزمات حول العالم، وساهمت في دعم المتضررين من الكوارث الطبيعية والنزاعات، كما واصلت جهودها الإغاثية والصحية والغذائية في عدد من الدول التي تواجه ظروفاً استثنائية. هذه الروح الإنسانية المتجذرة في نهج الدولة تؤكد أن الإمارات لا تنظر إلى العطاء باعتباره خياراً مؤقتاً، بل مسؤولية أخلاقية ثابتة لا تتغير بتغير الظروف.

ومن هنا يمكن فهم التفاعل الواسع مع مبادرة "عهد ووعد"، التي منحت أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة مساحة للتعبير عن محبتهم وامتنانهم لهذا الوطن. فقد تحولت المبادرة إلى رسالة جماعية تؤكد أن الإمارات لم تعد مجرد مكان للإقامة والعمل، بل أصبحت وطناً ثانياً لملايين البشر الذين وجدوا فيها الأمان والفرص والاحترام وجودة الحياة.

وما كان للإمارات أن تحقق ما حققته من نجاحات لولا حكمة قيادتنا الرشيدة التي حولت التحديات إلى فرص، والطموحات إلى واقع ملموس. وبقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وإخوانهما حكام الإمارات، واصلت الدولة تعزيز أمنها واستقرارها وترسيخ مكانتها الإقليمية والدولية، بالتوازي مع تسريع مسيرة التنمية والابتكار والتنافسية. وقد أسهمت هذه الرؤية القيادية المتكاملة في ترسيخ مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً في صناعة المستقبل، ووجهةً مفضلة للاستثمار والأعمال والعيش، وقصة نجاح تتجدد فصولها رغم حجم التحديات.

كما أسهمت السياسات الداخلية والخارجية للدولة في تعزيز قدرتها على الصمود أمام هذه التحديات. فمن خلال نهج يقوم على الاعتدال والتعاون الدولي وبناء الشراكات الاستراتيجية، استطاعت الإمارات أن تحافظ على مكانتها العالمية المرموقة وثقة المجتمع الدولي بها، وأن تبقى نموذجاً للاستقرار وسط محيط إقليمي مضطرب.

ولهذا لم تؤثر محاولات الاستهداف في جاذبية الإمارات أو مكانتها، بل ربما أكدت مجدداً متانة تجربتها وقدرتها على الاستمرار. فالمستثمر ما زال يرى فيها بيئة واعدة، والسائح ما زال يقصدها بثقة، والمقيم ما زال متمسكاً بالبقاء فيها، لأنها ببساطة دولة أثبتت أن النجاح ليس محطة تصل إليها، بل مسيرة تواصلها.. إنها الإمارات؛ وطن يصنع المستقبل، وينشر الخير، ويزداد قوة كلما اختبرته الأيام.