الإمارات.. الأولى عالمياً في غياب البيروقراطية

يعرف الأساتذة والمختصون في شأن أنظمة الإدارات الحكومية، بأن البيروقراطية الحكومية هي نظام يتكون من مستويات إدارية مختلفة، حيث يتم تحديد الصلاحيات والمسؤوليات لكل مستوى.

وتعتمد البيروقراطية على مجموعة من القواعد والإجراءات المحددة، التي يجب اتباعها في جميع العمليات الحكومية، حيث تتضمن البيروقراطية أيضاً مجموعة من الأنظمة والقوانين التي تحكم عمل الحكومة، وتحدد حقوق وواجبات المواطنين!

وفي بعض الحالات، يمكن تطبيق اللامركزية لتخفيف العبء عن المستويات العليا من البيروقراطية، وتمكين المستويات الأدنى من اتخاذ القرارات، أما مفهوم تصفير البيروقراطية، فهو مفهوم يهدف إلى تبسيط الإجراءات الحكومية، وتقليل التعقيد الإداري، في محاولة لجعل الخدمات الحكومية أكثر كفاءة وفعالية..

ولذلك، ومن هذا المنطلق، أطلقت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، في مرحلة جديدة للعمل الحكومي، بما يرتقي بمستويات الكفاءة والجودة والمرونة الحكومية في دولة الإمارات.

ويسعى البرنامج إلى تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية، وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية. كما يهدف البرنامج إلى الارتقاء بمستوى فعالية الإجراءات الحكومية الصادرة من الوزارات والجهات الاتحادية، وتعزيز ريادة حكومة الإمارات وتنافسيتها العالمية في الكفاءة الحكومية، وغياب البيروقراطية وغيرها.

ولقد تم توجيه الوزارات والجهات الحكومية في دولة الإمارات، بالتطبيق الفوري للبرنامج، بإلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء حكومي، وخفض ما لا يقل عن 50 % من المُدد الزمنية للإجراءات، وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية.

ويشكل البرنامج نموذج عمل وطني للوصول إلى إجراءات حكومية، هي الأبسط والأسرع والأسهل والأكفأ، وتطمح حكومة الإمارات من خلاله إلى إحداث نقلة نوعية واستثنائية في الإجراءات الحكومية.

وفي تدوينة على حسابه بمنصة «X»، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إثر اجتماع لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي: اطلعنا على نتائج الدولة في التقرير السنوي للتنافسية 2025، الصادر عن مركز التنافسية العالمي.. الإمارات.. الخامسة عالمياً.. مع أهم 4 دول في العالم.. من حيث تنافسية الاقتصاد وكفاءة الحكومة وقوة التشريعات وأفضلية بيئة الأعمال.

وأضاف سموه: أسسنا مركزاً للتنافسية قبل 16 عاماً.. ووحدنا جهود أهم الجهات في الدولة في هذا الملف.. وانتقلت الدولة بفضل هذه الجهود، من المركز 28 عالمياً في 2009.. إلى قائمة أفضل خمس دول عالمية في مجال التنافسية.

وتابع سموه: في نفس التقرير الحالي.. جاءت الدولة الأولى عالمياً في غياب البيروقراطية.. والثانية عالمياً في القدرة على التكيف.. وفي المركز الرابع عالمياً في كفاءة الحكومة.. إنجاز مستحق، نتيجة عمل مستمر.. وقادمنا أعلى وأقوى بإذن الله، برؤية أخي محمد بن زايد، حفظه الله.

عودة للقول.. إن دولة الإمارات العربية المتحدة، مما لا شك فيه، حققت تقدماً كبيراً في مجال تبسيط الإجراءات الحكومية، وتقليل البيروقراطية، وتعد من الدول الرائدة في هذا المجال.

إن تصفير البيروقراطية الحكومية، لزيادة الكفاءة والجودة والمرونة في العمل الحكومي، أفرز إيجابيات متعددة لصالح المواطن والمقيم، ولصالح الوطن وسمعته العالمية، باعتباره عاملاً قوياً في جذب الكفاءات والمواهب من مختلف أنحاء العالم.. وتعد الإيجابيات التي أفرزها برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية كالآتي:

1. تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الحكومية: يسهم في جذب الاستثمارات، وتسهيل ممارسة الأعمال، وتعزيز النمو الاقتصادي.

2. تحسين الخدمات الحكومية: يسهم في تقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة للمواطنين والمقيمين.

3. زيادة القدرة التنافسية: الإمارات تتنافس بقوة على مستوى العالم في عدة مؤشرات.. ومنها غياب البيروقراطية.

4. جذب الكفاءات: بيئة العمل الخالية من التعقيد الإداري، تجذب الكفاءات والمواهب من مختلف أنحاء العالم.

5. مؤشرات عالمية: تعتبر الإمارات رائدة إقليمياً في غياب البيروقراطية.. وتحتل مراتب متقدمة عالمياً.

تسعى الإمارات إلى تحقيق المزيد من التقدم في هذا المجال، من خلال برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»!

تهانينا القلبية لقيادتنا الرشيدة.. ولحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، على ما تحقق من إنجازات وتقدم في مؤشر التنافسية العالمية لعام 2025. حفظ الله بلادنا وشعبها، وكل مقيم على أرضها.. اللهم آمين.