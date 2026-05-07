الإمارات.. وطن المستقبل

في مشهد يحمل ملامح المستقبل ويكتب بلغة الحاضر جاءت توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتطلق واحدة من أهم المبادرات الحكومية على مستوى العالم.

حيث أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن منظومة جديدة، تُعيد تعريف العمل الحكومي عبر تبني الذكاء الاصطناعي شريكاً تنفيذياً في الإدارة الحكومية.

لم يكن القرار إعلاناً تقنياً عابراً بل خطوة سياسية واستراتيجية، تعكس رؤية قيادة تؤمن بأن الريادة تُصنع بالاستباق لا بالانتظار، وبحسب ما أُعلن تستهدف المبادرة تحويل 50 % من قطاعات وخدمات وعمليات الحكومة إلى نماذج ذكاء اصطناعي «ذاتية التنفيذ والقيادة» خلال عامين، في خطوة تعزز موقع الإمارات ضمن الدول الرائدة في تبني الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي.

في قلب هذا التحول تبرز فلسفة جديدة للحكومة، حكومة لا تكتفي بتقديم الخدمة، بل تُديرها وتطورها وتُحسّنها بشكل مستمر، عبر أنظمة ذكية قادرة على تحليل البيانات، واستشراف المتغيرات، واتخاذ القرار، بل وتنفيذه بدون تدخل بشري مباشر! إنها نقلة من «حكومة الإجراءات» إلى «حكومة الخوارزميات»، حيث تصبح السرعة والدقة معيار الأداء، وليست الهدف.

اللافت في الطرح الإماراتي أنه لا يفصل التقنية عن الإنسان، بل يعيد تعريف دور الكوادر الحكومية، فالموظف الحكومي في هذه المرحلة لن يكون مجرد منفّذ بل مصمم حلول، ومشرفاً على أنظمة ذكية، وخبيراً في أدوات المستقبل، في إطار برنامج وطني لتأهيل الكفاءات، وتحويلها إلى خبرات نوعية في الذكاء الاصطناعي.

ومن زاوية أخرى يمكن قراءة هذا القرار رسالة واضحة: الإمارات لا تتعامل مع الذكاء الاصطناعي خياراً بل مساراً حتمياً لتعزيز كفاءة العمل الحكومي، فالمبادرة تستهدف خفض التكاليف، وتسريع الإجراءات، ورفع جودة الخدمات، ما ينعكس مباشرة على حياة المجتمع، ويعزز ثقة المتعاملين بالأداء الحكومي.

كما أن هذا التحول يرسخ ريادة الدولة في سباق عالمي محتدم نحو قيادة المستقبل الرقمي، فحين تتحول حكومة ما إلى نموذج قائم على الذكاء الاصطناعي، فإنها لا تطور خدماتها فحسب، بل تقدم نموذجاً يحتذى عالمياً في كيفية إدارة الحكومات في عصر الذكاء الاصطناعي.

الإمارات، التي اعتادت أن تسبق الزمن بخطوة، تعود اليوم لتؤكد أنها ليست وطن المستقبل فحسب، بل ورشة عمله المفتوحة، وما بين توجيهات القيادة وسرعة التنفيذ، يتشكل نموذج حكومي جديد، أكثر مرونة، وكفاءة، وقدرة على التكيف مع عالم يتغير بوتيرة غير مسبوقة.

في نهاية المطاف هذه المبادرة ليست مجرد تطوير إداري، بل إعادة صياغة شاملة لدور الحكومة في القرن الحادي والعشرين. إنها إعلان واضح بأن دولة الإمارات لا تكتفي بمواكبة المستقبل، بل تسعى لقيادته، بثقة، وبأدوات ذكية، وطموح لا يعرف حدوداً.