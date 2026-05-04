العدالة الرقمية.. حين تُبرمج الخوارزميات بروح الإمارات

تمثل المنظومة الجديدة التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ Agentic AI ضمن العمل الحكومي على مستوى الدولة، خطوةً متقدمةً في تطوير الخدمات الحكومية، واستثماراً نوعياً في الإنسان على أرض دولة آمنت، منذ تأسيسها، بأن الإنسان هو الثروة الأعلى قيمة، والأعظم مردوداً، والأبقى أثراً.

وفي مرحلة عالمية تتفاوت فيها رؤى الحكومات تجاه الذكاء الاصطناعي ودوره في الإدارة العامة، اختارت دولة الإمارات نموذجاً رائداً يعكس جرأتها المعهودة في المخاطرة المحسوبة، ويجسد رؤية قيادتها الرشيدة في تحويل التكنولوجيا إلى ميزان عدل رقمي يعزز الشفافية، ويرسخ الإنصاف، ويوسع دائرة الفرص أمام الجميع.

لقد اختارت الإمارات طريق العدالة الرقمية لتبني من خلاله عقداً اجتماعياً جديداً ومتجدداً، يربط الأفراد بمستقبلهم، ويمنحهم الثقة بأن الكفاءة ستظل الطريق الأوضح إلى التقدم، وأن الطموح سيجد في هذه الدولة بيئة عادلة تنصفه، وترعاه، وتدفعه إلى الأمام.

وتشكل منظومة الذكاء الاصطناعي التي تتبناها الدولة ضمانة حقيقية لتكافؤ الفرص بين المواطنين، وإطاراً متقدماً للتنافس الشريف القائم على أسس مهنية واضحة، بعيداً عن المزاجية البشرية، والتقييمات الشخصية المنحازة، والقرارات الفردية المتسرعة. فالمعايير البرمجية الدقيقة ستمنح الجميع فرصاً متكافئة في التوظيف، وتضع المهارات والكفاءات في موقعها الصحيح داخل قواعد البيانات الرقمية.

وتنسجم هذه الخطوة مع سعي الدولة المستدام إلى التفوق والتميز، فالمشروع الإماراتي العظيم يحتاج كفاءات وظيفية متقدمة، ومعايير حديثة في الاختيار والاستقطاب، وفهماً جديداً لطبيعة المواهب القادرة على خدمة المستقبل. ومن هنا، يطمئن الشباب والمبدعون إلى أن طريق النجاح في الإمارات يبدأ من التميز، وأن الجدارة ستبقى عنوان العبور إلى الفرص الكبرى.

وفي القطاع القضائي، حيث يشكل الإنجاز السريع والعادل للقضايا ركناً أساسياً في ازدهار الاقتصاد واستقرار المجتمع، تتجه الدولة إلى تطبيق المحاكم الافتراضية والتقاضي الرقمي، بما يسهم في تقليص الفجوة الزمنية لتحصيل الحقوق، ويرسخ إجراءات واضحة، دقيقة، وقابلة للمتابعة. وبينما تتولى الأنظمة الرقمية تنظيم المسارات وتسهيل الإجراءات، يتفرغ القاضي الإنسان للقضايا الأكثر تعقيداً، ولأدوار التطوير والرقابة والتحديث.

بهذه الرؤية، جعلت الإمارات العدل إجراءً يومياً ميسراً، قريباً من الناس، حاضراً في تفاصيل حياتهم، وسابقاً لاحتياجاتهم. فالعدالة هنا تتحول من مسار طويل إلى تجربة مؤسسية ذكية، ومن انتظار مرهق إلى خدمة موثوقة تحفظ الحقوق، وتصون الكرامة، وتدعم الثقة في المؤسسات.

وإذا كانت هذه بعض ملامح توظيف نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ Agentic AI في العمل الحكومي، فإن نجاح هذه المنظومة يرتبط أيضاً بتحقيق السيادة الوطنية على أمن البيانات.

وقد تعاملت الدولة، منذ دخولها العالم الرقمي، مع البيانات الشخصية والتجارية بقدر عالٍ من الحماية والمسؤولية، ووفرت من خلال تشريعاتها المتقدمة ضمانات راسخة لصون الخصوصية وسلامة المعلومات، وحمايتها من العبث أو الوصول غير المشروع.

ولأن الإمارات تختار دائماً أن تضع الطمأنينة في قلب الابتكار، فقد جعلت جوهر استثمارها في العدالة الرقمية هو الإنسان: مواطناً، ومقيماً، وزائراً. فالغاية أن يعيش الجميع في بيئة تضمن الحق قبل المطالبة به، وتمنح الثقة قبل الحاجة إلى إثباتها، وتجعل التقنية المتقدمة نافذة شفافة يرى من خلالها الناس أن قواعد اللعبة عادلة، وأن المستقبل يتسع لكل صاحب طموح.

وكأن حكومة الإمارات تقول لكل واحد فينا: اطمئن، فأنت في دولة تسهر على أن تُبرمج الخوارزميات بروح العدل الإماراتي الأصيل. وفي هذا التوجه، الذي تتبناه الإمارات بوصفها دولة العدل الرقمي، يكمن الفارق الذي يصنع الريادة، ويمنح المستقبل ملامحه الإماراتية الواثقة.