حضورٌ مُخادع

مررت في حياتي بأشخاص لم يكونوا معقدين ولا غامضين في ظاهرهم بل كانوا طبيعيين جداً، يبتسمون عند اللقاء ويرحبون بك بحرارة ويتحدثون بودٍّ ويجعلونك تشعر أنك مرحّب بك، وكأن لك حضوراً مميزاً لديهم، تجلس معه فيعاملك بلطف ويمنحك إحساساً بأنك شخص قريب أو لك مكانة ما، لكنك مع الوقت تكتشف أن هذا الإحساس لم يكن إلا لحظة عابرة تنتهي بانتهاء اللقاء. خارج تلك اللحظة لا شيء يحدث... لا تواصل لا مبادرة لا أي حضور حقيقي، فتدرك أنك لم تكن كما شعرت، بل كنت مجرد معرفة لحظة تم التعامل معها بلباقة لا أكثر.

هنا يظهر التناقض هذا النوع، لا يبدو غامضاً في لحظته لكنه غامض في استمراريته يمنحك وضوحاً مؤقتاً، ثم يتركك أمام فراغ لا تفسير له، وهذا ما يجعل سلوكه مربكاً، لأنك لا تتعامل مع غموض مباشر؛ بل مع وضوح غير مكتمل.

في البداية تحاول أن تفهم أن تجد سبباً لهذا الفرق بين شعور اللقاء وواقع العلاقة، لكنك تكتشف أنك تحاول بناء معنى على شيء لا يحمل استمرارية، المشكلة ليست بك بل في هذا النمط الذي يعطيك إحساساً أكبر من حقيقتك، ثم يتصرف لاحقاً بما يعكس مكانتك الفعلية، وهي مكانة عابرة بلا امتداد.

هذا النوع يعيش اللحظات لا العلاقات، كل لقاء منفصل عما قبله وما بعده، لا يوجد ثبات ولا مبدأ يحكم القرب أو البعد، لذلك تشعر أنك تبدأ من جديد في كل مرة دون قيمة لما سبق،

ومع التكرار لا تحتاج إلى مواجهة بل يتغير أسلوبك تلقائياً، تقلل حضورك، تخفف توقعاتك، وتتوقف عن المبادرة، لأنك أدركت أن أي استثمار هنا هو استنزاف بلا مقابل.

العلاقة لا تنتهي بشكل واضح مع هذا الصنف، لكنها تفقد معناها تدريجياً، وتتحول إلى معرفة سطحية تُدار عند الحاجة فقط. من الخارج يبدو كل شيء طبيعياً لكن من الداخل تم إغلاق مساحة كاملة كانت قائمة على إحساس غير دقيق. هذا النوع لا يعاني من الغموض في ظاهره لكنه يفتقد الثبات؛ هو واضح في اللحظة لكنه غير واضح في الاستمرار، وهذا ما يجعله مريحاً في البداية ومرهقاً مع الوقت.

وفي النهاية تصل لقناعة بسيطة: «ليست كل العلاقات تستحق أن تُعامل كعلاقات من الأساس، بعض الناس لا يقدمون الحد الأدنى الذي يجعل العلاقة حقيقية، بعضهم بارع في إعطائك إحساساً بالمكانة، لكنه إحساس لا يعيش خارج لحظته ومع الوقت لا تحتاج إلى تفسير ما يحدث، حذر ثم حدود ثم غياب تدريجي صامت».

العلاقات لا تُقاس بلحظات الود بل بما يستمر بعدها ومن لا يملك استمرارية لا يملك علاقة مهما بدا مقنعاً، الوضوح ليس رفاهية بل هو الحد الأدنى ومن لا يملك ثباتاً لا يستحق أن يُؤخذ بجدية.