ذاكرة دبي مصدر إلهام للمستقبل

في زمنٍ تتسارع فيه التحوّلات وتتبدّل فيه ملامح المدن بوتيرة غير مسبوقة، تبرز دبي كنموذج فريد في قدرتها على إحداث التوازن بين الحداثة والجذور، وهو ما يؤكده تكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للفائزين في «جائزة إرث دبي»، وما يشكله التكريم من رسالة مفادها أن مسيرة التنمية لا تُقاس فقط بما يتحقق من إنجازات مستقبلية، بل أيضاً بمدى الوعي بحفظ الذاكرة وصون الهوية.

إن الاحتفاء الذي شهده متحف المستقبل لم يكن مجرد مناسبة تكريمية، بل رسالة واضحة بأن التوثيق الثقافي والاجتماعي أصبح جزءاً أصيلاً من المشروع الحضاري لـ«دانة الدنيا»، وما اجتماع أكثر من 25 ألف مشارك من مختلف فئات المجتمع لرواية «قصة دبي»، سوى تأكيد لا لبس فيه أننا نقف اليوم أمام حالة وعي جماعي نادرة، تؤكد أن الهوية ليست إرثاً جامداً، بل كيان حي يتجدّد بمشاركة أبنائه.

سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبّر بوضوح عن هذا المعنى، حين شدد على أن الحفاظ على الإرث ليس عملاً احتفالياً عابراً، بل خيار استراتيجي يواكب مسيرة التطوير، فدبي، التي تنافس عالمياً في الابتكار والاقتصاد، تدرك أن قوتها الحقيقية تكمن في عمقها الإنساني والثقافي، وفي قدرتها على تحويل الذاكرة إلى مصدر إلهام للمستقبل.

الأرقام التي حققتها المبادرة خلال عام واحد فقط تعكس حجم هذا الإدراك المجتمعي، ملايين التفاعلات، وآلاف المواد التوثيقية، ومشاركة واسعة من مؤسسات حكومية وخاصة، جميعها تؤكد أن التوثيق لم يعد مسؤولية جهة بعينها، بل أصبح واجباً يتقاسمه الجميع، وهذا التحول في الوعي هو بحد ذاته إنجاز يستحق التوقف عنده.

إن القيمة الحقيقية لـ«جائزة إرث دبي» تتجاوز حدود التكريم، لتصل إلى بناء ثقافة مجتمعية تعتز بالماضي وتستثمره في الحاضر، فحين يدرك الأفراد أن قصصهم الشخصية وتجاربهم اليومية تشكّل جزءاً من التاريخ، فإنهم يصبحون شركاء حقيقيين في صناعة الهوية، لا مجرد شهود عليها.

وفي عالمٍ قد يطغى فيه النسيان على التفاصيل، تأتي هذه المبادرات لتؤكد حقيقة بسيطة وعميقة في آنٍ واحد: «من لا يوثّق إرثه... ينساه الزمن». ودبي، كما قال سمو الشيخ حمدان بن محمد، ليست مدينة تُنسى، لأنها تُكتب باستمرار بأصوات أهلها، وتُحفظ بوعي مجتمعها.