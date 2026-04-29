فخورون بالإمارات

الفخر بالإمارات ليس مجرد تعبير عاطفي، بل هو إدراك عميق لقيمة وطن استطاع أن يرسّخ مكانته في زمن كثرت فيه التحديات. ففي اللحظات التي تُختبَر فيها الدول، تُكشف معادنها الحقيقية، وقد أثبتت الإمارات أنها دولة تقوم على أسس راسخة من الوحدة الوطنية، والتماسك المجتمعي، والقوة الاقتصادية والعسكرية، خلف رؤية قيادية حكيمة وواثقة.

لقد برهنت الأحداث الإقليمية الأخيرة، بما حملته من تهديدات أمنية وتوترات طالت المنطقة بأكملها، على صلابة الجبهة الداخلية في الإمارات، إذ لم تهتز الحياة، ولم تتعطل المصالح، بل استمرت وتيرة العمل والإنتاج كأن الوطن يعلن بثقة أن الاستقرار خيار استراتيجي لا يُساوم عليه.

وفي خضمّ هذه الظروف، تألقت صورة المجتمع الإماراتي في أبهى تجلياتها، حيث التفّ المواطنون والمقيمون حول قيادتنا الرشيدة، في مشهد يعكس عمق الانتماء وصدق الولاء.

وقد كان لقيادة الدولة، ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم حكام الإمارات، دور محوري في ترسيخ هذا الثبات. فبنهجها الإنساني القريب من الناس، وبقراراتها الحاسمة، نجحت قيادتنا في طمأنة المجتمع وضمان استمرارية الحياة بكل تفاصيلها.

لم يشعر الناس بنقصٍ في احتياجاتهم، ولم تتأثر جودة حياتهم، بل استمرت الخدمات والإمدادات بوتيرة مستقرة، على الرغم من إغلاق مضيق هرمز الذي يعدّ شريان حياة للعالم بأسره، والذي تعطّلت بسبب إغلاقه محاور اقتصادية وتجارية كبرى على امتداد العالم، وهذا إن دلّ على شيء فهو مؤشّر قوي إلى كفاءة التخطيط وجاهزية الإمارات لمواجهة الطوارئ.

فعلى الصعيد الاقتصادي، كشفت الإمارات عن قوة استثنائية في إدارة الأزمات، حيث استطاعت الحفاظ على تدفق السلع والمواد الأساسية رغم التحديات التي طالت سلاسل الإمداد العالمية، فقد اعتمدت الدولة على بنية تحتية متقدمة، وشبكة علاقات دولية واسعة، ومسارات بديلة عزّزت من قدرتها على الاستمرار بدون انقطاع، ما أكّد مكانتها كمركز اقتصادي عالمي قادر على الصمود ومواجهة التقلّبات والتحديات الكبرى.

كما انعكست هذه القوة على استمرارية جاذبية الإمارات كوجهة مفضلة للمستثمرين والسياح، إذ بقيت بيئتها آمنة ومستقرة، ومناخها الاقتصادي مرناً وقادراً على التكيّف. ولم يكن ذلك وليد الصدفة، بل نتيجة عقود من التخطيط الاستراتيجي والاستثمار في الكوادر البشرية والبنية التحتية، وبناء منظومة ناجحة لمواجهة الطوارئ.

إن ما يميّز الإمارات حقاً هو هذا التوازن الفريد بين قوة الدولة وتماسك المجتمع، وبين حكمة القيادة وثقة الشعب. ففي كل أزمة، تتجدد قصة وطنٍ يعرف كيف يحمي منجزاته، ويصون مكتسباته، ويواصل مسيرته بثقة نحو المستقبل. ومن هنا، فإن الفخر بالإمارات هو فخر بدولة أثبتت أن الاتحاد قوة، وأن التحديات ليست سوى محطات تعزز من صلابتها وتؤكد ريادتها.