المدير الذي نختاره... هو المجتمع الذي نصنعه



أصبحت أؤمن مع مرور الوقت أن أخطر قرار في أي مؤسسة ليس توقيع عقد جديد، ولا التوسع في نشاطها، بل اختيار الشخص الذي يوضع في موقع الإدارة، لأن المدير لا يدير العمل فقط، بل يدير النفوس، ويؤثر في طريقة تفكير الناس وسلوكهم كل يوم. فالقيادة الحقيقية لا تُقاس بعدد القرارات، بل بالأثر الذي تتركه في البشر.

المدير الناجح هو من يجعل بيئة العمل مساحة للثقة قبل أن تكون مساحة للإنجاز، ومكاناً يشعر فيه الإنسان بقيمته قبل أن يُطلب منه تحقيق النتائج. وقد رأيت كيف يستطيع مدير واعٍ أن يحول العمل إلى طاقة إيجابية تُلهم الجميع، وكيف يصبح الاحترام أسلوباً يومياً لا تعليمات مكتوبة. عندها أدركت أن الإدارة ليست مجرد مهارة تنظيمية، بل مسؤولية أخلاقية وإنسانية قبل كل شيء.

والمدير العادل لا يحتاج إلى رفع صوته كثيراً، لأن العدالة تصنع النظام تلقائياً، وهو لا يقود بالخوف، بل بالقدوة، فيخلق موظفين يعملون بدافع الانتماء لا القلق، وبروح المشاركة لا مجرد أداء الواجب. وحين تتحقق هذه المعادلة، لا ينجح العمل فقط، بل ينمو الإنسان داخله.

ولا شك أن من أبرز صفات المدير الناجح هي تمكين الشباب وتهيئة الأجيال القادمة، بما يعكس رؤية القيادة الحكيمة التي تؤمن بأن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأنجح عبر العصور، والضمان الحقيقي لاستدامة التقدم والازدهار. فالتحدي الحقيقي لا يكمن في تبني الأفكار بقدر ما يكمن في القدرة على تحويلها إلى ممارسات يومية ملموسة تُحدث أثراً حقيقياً.

وأرى أن اختيار المدير المناسب هو أمانة حقيقية؛ لأن أثر الإدارة لا يتوقف عند حدود المؤسسة، بل يمتد إلى المجتمع، فالموظف الذي يعمل في بيئة عادلة يحمل هذا الشعور معه إلى أسرته وإلى حياته اليومية، فينعكس الاستقرار المهني استقراراً اجتماعياً أوسع.

وعندما ننظر إلى تجربة العمل الحكومي في دبي، نجد نموذجاً متقدماً للإدارة القائمة على الثقة والكفاءة وروح المسؤولية.

فما يقدمه مديرو الجهات الحكومية من أداء متوازن يجمع بين الإنجاز الإنساني والاحتراف المؤسسي يعكس ثقافة قيادية راسخة، جعلت الخدمة العامة رسالة وطنية قبل أن تكون وظيفة. كما أن النموذج الناجح الذي قدمته دبي للعالم يؤكد ذلك بوضوح، حيث أصبحت بفضل هذه الرؤية واحدة من أفضل مدن العالم للعمل والعيش والزيارة.

وهنا يصبح من الواجب توجيه الشكر والتقدير إلى القيادة التي صنعت هذه البيئة الإدارية الاستثنائية، وفي مقدمتها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي رسخ برؤيته مفهوم الإدارة القائمة على تمكين الإنسان، وتحويل العمل الحكومي إلى نموذج عالمي في الكفاءة والابتكار وجودة الحياة.

فما نراه اليوم من قيادات إدارية ناجحة في دبي ليس وليد الصدفة، بل ثمرة نهج قيادي آمن بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ بالإنسان، وأن اختيار المدير ليس قراراً إدارياً عابراً، بل قرار يصنع بيئة، ويؤثر في بشر، ويسهم في تشكيل مجتمع كامل. فالمدير الذي نختاره اليوم... هو المجتمع الذي نسهم في صناعته غداً.