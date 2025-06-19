مفردات محلية حول تلف الأشياء وفسادها

يزخر كنزُ المفردات اللغوية الإماراتي بآلاف المفردات التي تتناول مختلف جوانب الحياة، والتي وَجد بعضُها سبيلَه إلى معاجم اللهجة المحلية، في حين لايزال الكثيرُ منها غيرَ مدوّن، وقد ظلت المفردات غير المدونة تتداولها الألسنةُ إلى وقت قريب، خصوصاً لدى جيل الأجداد الذين عاشوا ردحاً من الزمن قبل قيام دولة الاتحاد المباركة وأدركوا أوائلَ عهدها، فكانوا هم المصدرَ الأول لمؤلفي تلك المعاجم، ولعل أقدمها (معجم الألفاظ العامية في دولة الإمارات العربية المتحدة) تأليف: د. فالح حنظل.

وسأسرد نماذجَ مما تسعفني به الذاكرةُ من مفردات تخص تلفَ الأشياء وفسادَها مما سمعته من كبار السن في زمن الصبا، وهي مفردات جديرة بالذكر في المعجم اللغوي الإماراتي. فكانوا يقولون مثلاً: تمر خَميان: حامض (وأصلها فصيح: خمِج التمرُ) مما يدل على أن الياء مقلوبةٌ عن الجيم. حبل بَرصان: سهل القطع بسبب قِدمه أو رداءة فَتله. طحين عَدفان: قديم، ثم صارت تطلق على البسكويت القديم المنتهية صلاحيتُه للتناول.

مالح صَقران: سمك المالح (السمك المملح) القديم المهترئ الذي لم يعد صالحاً للأكل. سمن مِنْمِس: متغيرُ الرائحة، وهي فصيحة (نمَِس السمنُ). موز معويب: جزء منه تالف. تفاحة منوجبة: مضروبة أو فيها ثقوب تدل على تلفها جزئياً.

يحة موحرة: مصابة بالوحار وهو تغير الطعم والرائحة نتيجة البكتيريا، وتوصف المرقةُ أيضاً بالوحار بسبب تلوثها وطول عهدها بالتحضير. سمجة ( سمكة ) خايسة: ميتة آخذة في التفسخ ذات رائحة عفنة، ويطلق لفظ ((خايس)) على كل مادة عضوية آخذة في التحلل، وعلى عموم ما يُستقذر من المواد.

حديد حَليان: صَدِئ (مغطى بالصدأ وهو الأكسيد الأحمر). عظم نَخران: بالي. خِلقة (قطعة قماش) هاتية: قديمة ضعيفة النسج قابلة للتمزق بسهولة. مِحمَل (سفينة) مستعِيب: مُنخرِق بسبب الاصطدام بالصخور.

حطبة منقَضَّة: مكسورة، ويمكن تعميمُها لكل ما هو مكسور. زُوِيِّة مِبخِرة: الزوية هي المُختلى للاستحمام في البيوت العربية القديمة في مجتمع الإمارات، وإذا كانت مُشبعة بالبخار بسبب افتقارها إلى منافذ في الجدران وُصفت بأنها مِبخِرة (بكسر الميم والخاء والراء).