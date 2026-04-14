كيف حوّلت دبي ضباب الأزمة إلى فرص للنمو؟

في عالمٍ يتسارع فيه التغيير، وتشتد فيه تقلبات الاقتصاد العالمي، تبرز دبي مرة أخرى بوصفها نموذجاً لاقتصادٍ لا ينتظر الأزمات ليتفاعل معها، بل يستبقها برؤيةٍ واعية وإرادةٍ صلبة. فحين تتباطأ الأسواق، وترتفع معدلات التضخم، ويتعقد المشهد الإقليمي، لا يعود التحفيز الاقتصادي خياراً، بل ضرورة استراتيجية لحماية المكتسبات والمضيّ في صناعة المستقبل.

لقد أثبتت دبي، على امتداد مسيرتها، أن مرونتها الاقتصادية ليست شعاراً، بل ممارسة متجذرة في سياساتها. فدعم القطاعات الحيوية، كالسياحة والتجارة والخدمات اللوجستية، لا يقتصر على الحفاظ على نشاطها، بل يمتد إلى تنشيطها وتوسعة آفاقها، بما يعزز ثقة المستثمرين، ويؤكد جاذبية الإمارة بصفتها وجهةً عالميةً للأعمال والاستثمار. وفي قلب هذا المشهد، تحتاج الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الدعم، بقدر ما تمنح الاقتصاد من حيوية واستدامة، كيف لا وهي العمود الفقري للاقتصاد.

وفي هذا السياق، جاء اعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في 30 مارس الماضي، حزمة من المبادرات والاستراتيجيات التي تعكس رؤية قيادة تدرك أن الاقتصاد القوي هو الذي يضع الإنسان في مركز أولوياته، ويوازن بين تمكين المجتمع، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال، ورفع كفاءة الأداء الاقتصادي.

ومن موقع المسؤولية، نؤكد أن هذه القرارات ليست مجرد إجراءات مؤقتة، بل أدوات مدروسة، تهدف إلى حماية استمرارية النشاط الاقتصادي، وتخفيف آثار التحديات العالمية، والحفاظ على حيوية السوق المحلية. إن حكومة دبي تحرص وتعمل على تقليل الأعباء المالية على المنشآت، خصوصاً في القطاعات الأكثر تأثراً بالأزمة، بما يمكّنها من الاستمرار، والتكيف، والمنافسة بثقة.

إن الحوافز المالية الحكومية تعكس فهماً دقيقاً لاحتياجات السوق. فقرار تأجيل تحصيل درهم السياحة ورسم البلدية على المنشآت الفندقية، لا يمنح هذه المنشآت مجرد مهلة زمنية، بل يضخ في شرايينها سيولة حيوية، تمكّنها من الوفاء بالتزاماتها التشغيلية، من رواتب وصيانة وإيجارات، ويمنحها القدرة على إعادة ترتيب أولوياتها، دون ضغطٍ مالي مفاجئ. وبهذا، لا يقتصر الهدف من تلك الحوافز على حماية قطاع الضيافة، وإنما يمتد للحفاظ على استقراره، باعتباره أحد أهم محركات الاقتصاد المحلي.

أما تأجيل سداد عدد من الرسوم الحكومية، فيحمل بُعداً اقتصادياً واجتماعياً، إذ يخفف من الأعباء على الأفراد والشركات، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، ويمنحها مساحةً للاستمرار والنمو. هذه المرونة تنعكس انعكاساً مباشراً على السوق، من خلال تحفيز الطلب، وتنشيط الحركة الاقتصادية، وخلق فرص عمل جديدة، تعزز من استقرار المجتمع.

وفي جانب التجارة، يأتي تمديد فترات السماح للبيانات الجمركية، بوصفه إجراءً نوعياً يعزز كفاءة سلاسل الإمداد، ويضمن انسيابية تدفق السلع إلى الأسواق دون انقطاع. فحين تتوافر السلع الأساسية بسلاسة، ويُمنح المستوردون الوقت الكافي للامتثال، فإننا لا نقلل من المخاطر والتكاليف فحسب، بل نرسخ استقرار السوق ونحمي المستهلك.

إن ما نقوم به اليوم هو استثمار في الثقة بالمستقبل. ثقة المستثمر الذي يرى في دبي بيئة مستقرة ومرنة، وثقة رائد الأعمال الذي يجد فيها دعماً حقيقياً، وثقة المجتمع الذي يدرك أن اقتصاده يُدار بعقلٍ استباقي وقلبٍ مسؤول.

سوف تبقى دبي، برؤية قيادتها الحكيمة، نموذجاً لاقتصاد يعرف كيف يحوّل التحديات إلى فرص، ويخترق ضباب الأزمات برؤية واضحة، اقتصاد يؤمن بأن الاستدامة لا تتحقق إلا بالشراكة، والمرونة، والقدرة الدائمة على التجدّد.