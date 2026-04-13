شكراً محمد بن زايد

قبل أن تُكتب الكلمات، وقبل أن تُروى الأحداث، يقف القلب شاكراً لله أولاً، ثم ممتنّاً لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"؛ قائد أثبت في أصعب اللحظات أن الأمان ليس مجرد كلمة، بل مسؤولية عظيمة تتحملها القيادة تجاه شعبها وكل من يعيش على أرض الدولة.

ففي تلك اللحظات التي تختبر فيها الأمة، يحرص القائد على نشر مشاعر الطمأنينة بين الناس حتى وسط العواصف، ومنحهم شعوراً بأن الوطن حاضر دائماً ليحميهم.

حين اشتدت التوترات الإقليمية وتصاعدت الاعتداءات الإرهابية الإيرانية، لم تتوقف عجلة الحياة اليومية في الإمارات، ولم يشعر الناس بالخوف؛ المطارات استمرت في العمل، المدن بقيت نابضة بالحياة، والأسواق والمرافق العامة ظلت كما عهدها الجميع... صامدة، طبيعية، وهادئة.

كل ذلك لم يكن صدفة، بل نتيجة رؤية قيادة تؤمن بأن حماية الإنسان وطمأنينته أولوية، وأن قوة الوطن تُقاس بالقدرة على تحويل القلق إلى ثقة، والخوف إلى شعور بالأمان.

في تلك المرحلة الحرجة، حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة؛ على طمأنة شعب الإمارات والمقيمين فيها.

كانت رسالة سموه واضحة وصريحة: كل من يعيش على أرض الإمارات آمن.

وعدٌ تجسّد على الأرض في تفاصيل الحياة اليومية لكل شخص، من المدارس إلى المرافق العامة، من الشوارع إلى المنازل، ليشعر الجميع بالأمن والأمان.

لم يكتف القائد بإدارة الأزمة فحسب، بل صان الطمأنينة بعقلية استراتيجية متكاملة؛ تعزيز الجاهزية الدفاعية، متابعة دقيقة لكل تحرك، تنسيق داخلي وخارجي، وحفاظ على استقرار حياة الناس اليومية.

فالقيادة الحكيمة لا تنتظر الأزمة لتتصرف، بل تسبقها استعداداً وحكمة، وهو ما جعل الجميع يشعر بالثقة والسكينة رغم أصوات التهديد المتصاعدة حول المنطقة.

أعظم ما تحقق خلال هذه المرحلة هو الكفاءة الاستثنائية لقواتنا المسلحة ما منح الناس شعوراً عارماً بالأمان؛ المواطن والمقيم شعروا أنهم يعيشون في وطن يحميهم قبل كل شيء.

ومن هنا تتضح نعمة القيادة التي تستحق الشكر، ونعمة الله الذي منّ على الإمارات بقيادة تضع الإنسان أولاً وتجعل الطمأنينة أسلوب حياة وواقعاً يُعاش يومياً.

ستُكتب الأيام في التاريخ، لكن ذاكرة الناس ستحتفظ بصورة أصدق: أنهم عاشوا زمن توترٍ إقليمي كبير... ومع ذلك بقوا مطمئنين.

مطمئنين لأن قائدهم يقف خلفهم، يطمئنهم، يثبتهم، ويؤكد لهم أن الإمارات ستظل دار أمان مهما اشتدت العواصف.

سموّه قائد لم يُدِر أزمة عابرة فحسب، بل حمى شعور أمة كاملة بالأمان، وجعل من القيادة مثالاً يُحتذى به في إدارة الأزمات ورمزاً للثقة والإيمان والاستقرار.

ولهذا، حين ننظر اليوم إلى سماء الإمارات الهادئة، ندرك أن الطمأنينة التي نعيشها ليست مجرد واقع، بل نعمة، وقيادة، ودعاء استجاب له الله، ونعمة يستحق صاحبها الشكر والامتنان اليوم وكل يوم.