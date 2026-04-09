عملة الثقة.. الركيزة غير المرئية لاستقرار الاقتصاد الإماراتي

وقد أظهر التصعيد في المنطقة أن الدول التي تمتلك أطراً تنظيمية واضحة، وتواصلاً حكومياً منضبطاً، وآليات اتخاذ قرار منسقة، تكون أكثر قدرة على إدارة المخاطر والحفاظ على الاستقرار في بيئات متقلبة. وفي دولة الإمارات، برز هذا النموذج بشكل عملي، حيث استمرت الأنشطة الاقتصادية والحياة اليومية بوتيرة مستقرة رغم التوترات الإقليمية.
ورغم أن الثقة لا تُدرج عادة كمؤشر اقتصادي مباشر، إلا أنها تؤثر في جوهر قرارات المستثمرين والشركات والأفراد. فالأعمال تتوسع في البيئات التي تتسم مؤسساتها بالوضوح والاستقرار، حيث تكون الرسائل الرسمية متسقة، والتوجهات السياسية واضحة حتى في أوقات التقلب. وبهذا المعنى، يمكن اعتبار الثقة أحد أشكال البنية التحتية الاقتصادية.
نموذج تنتقل فيه السياسات إلى تشريعات، ثم إلى تطبيق فعلي، مع متابعة دقيقة عبر مؤشرات أداء تضمن بقاء الاستراتيجيات الوطنية على مسارها الصحيح.
هذا الفكر القيادي انعكس في قدرة الدولة على تحويل المبادرات إلى واقع ملموس، وفي ترسيخ ثقافة تنفيذية تقوم على الجرأة والانضباط في آن واحد.
وتُصنف الإمارات اليوم ضمن الوجهات العالمية الرائدة للاستثمار الأجنبي المباشر، ويعزو المستثمرون هذا النجاح إلى وضوح نموذج الحوكمة وموثوقيته. هنا، لا تُفهم الثقة كقيمة مجردة، بل كنتيجة لتصميم أنظمة توفر الاستقرار للتخطيط طويل الأمد، وتمنح ثقة حقيقية في مسار البرامج الوطنية.
وتعكس التقارير الحكومية الأخيرة هذه القدرة على التنفيذ. فقد أحرزت دولة الإمارات تقدماً ملموساً في تحقيق 67 في المئة مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، ما يعزز ثقة مجتمع الأعمال والمستثمرين في وضوح المسار الاقتصادي طويل الأمد. فعندما تثبت المؤسسات قدرتها على تحويل الالتزامات إلى نتائج، تتعزز الثقة تلقائياً.
ولم يقتصر ذلك على التواصل، بل شمل جاهزية مؤسسية وقدرة على التنسيق والتنفيذ في الوقت الفعلي، وهو ما يعزز الثقة في قدرة النظام على التعامل مع الظروف الاستثنائية دون تعطّل.
كما تعكس مؤشرات التنافسية العالمية فجوة مستمرة بين الطموحات والسياسات من جهة، وقدرة المؤسسات على تنفيذها بكفاءة على أرض الواقع من جهة أخرى.
ويعتمد صناع القرار بشكل متزايد على البيانات المستمدة من القطاع الخاص لتطوير أطر تنظيمية قابلة للتطبيق العملي، بما يسرّع من دورة تطوير السياسات ويحول الاستراتيجيات الوطنية إلى نماذج تشغيلية فعالة عبر القطاعات الرئيسية طويلة الأمد رغم التقلبات العالمية.
ومع اتساق الأنظمة ووضوحها، ترتفع مستويات الثقة، وهو ما يشكّل أحد أبرز عناصر التميز في النموذج الإماراتي.