عملة الثقة.. الركيزة غير المرئية لاستقرار الاقتصاد الإماراتي

في ظل التطورات الإقليمية الأخيرة، يُقاس أداء المؤسسات بقدرتها على الحفاظ على استقرار الأسواق واستمرارية النشاط الاقتصادي.

وقد أظهر التصعيد في المنطقة أن الدول التي تمتلك أطراً تنظيمية واضحة، وتواصلاً حكومياً منضبطاً، وآليات اتخاذ قرار منسقة، تكون أكثر قدرة على إدارة المخاطر والحفاظ على الاستقرار في بيئات متقلبة. وفي دولة الإمارات، برز هذا النموذج بشكل عملي، حيث استمرت الأنشطة الاقتصادية والحياة اليومية بوتيرة مستقرة رغم التوترات الإقليمية.

ورغم أن الثقة لا تُدرج عادة كمؤشر اقتصادي مباشر، إلا أنها تؤثر في جوهر قرارات المستثمرين والشركات والأفراد. فالأعمال تتوسع في البيئات التي تتسم مؤسساتها بالوضوح والاستقرار، حيث تكون الرسائل الرسمية متسقة، والتوجهات السياسية واضحة حتى في أوقات التقلب. وبهذا المعنى، يمكن اعتبار الثقة أحد أشكال البنية التحتية الاقتصادية.

وقد عملت دولة الإمارات على بناء هذه القاعدة على مدى عقود؛ فمن خلال أنظمة تنظيمية واضحة، ومؤسسات مرنة، ونهج إداري يركز على التنفيذ، تمكنت من ترسيخ مستوى عالٍ من الثقة يتجاوز حدود الأسواق المالية.

نموذج تنتقل فيه السياسات إلى تشريعات، ثم إلى تطبيق فعلي، مع متابعة دقيقة عبر مؤشرات أداء تضمن بقاء الاستراتيجيات الوطنية على مسارها الصحيح.

وقد عبّر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن جوهر هذا النهج بقوله في كتابه «ومضات من فكر»: «أن تخاطر وتفشل ليس فشلاً، الفشل الحقيقي هو الخوف من خوض أي مخاطرة».

هذا الفكر القيادي انعكس في قدرة الدولة على تحويل المبادرات إلى واقع ملموس، وفي ترسيخ ثقافة تنفيذية تقوم على الجرأة والانضباط في آن واحد.

وتُصنف الإمارات اليوم ضمن الوجهات العالمية الرائدة للاستثمار الأجنبي المباشر، ويعزو المستثمرون هذا النجاح إلى وضوح نموذج الحوكمة وموثوقيته. هنا، لا تُفهم الثقة كقيمة مجردة، بل كنتيجة لتصميم أنظمة توفر الاستقرار للتخطيط طويل الأمد، وتمنح ثقة حقيقية في مسار البرامج الوطنية.

وتعكس التقارير الحكومية الأخيرة هذه القدرة على التنفيذ. فقد أحرزت دولة الإمارات تقدماً ملموساً في تحقيق 67 في المئة مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، ما يعزز ثقة مجتمع الأعمال والمستثمرين في وضوح المسار الاقتصادي طويل الأمد. فعندما تثبت المؤسسات قدرتها على تحويل الالتزامات إلى نتائج، تتعزز الثقة تلقائياً.

كما أبرزت التطورات الأخيرة الجانب التشغيلي لهذه المنظومة. ففي ظل التصعيد الإقليمي، فعّلت الجهات المعنية في دولة الإمارات منظومة متكاملة تشمل الجوانب الأمنية والتشغيلية، مع الحفاظ على استمرارية الخدمات والأنشطة الاقتصادية.

ولم يقتصر ذلك على التواصل، بل شمل جاهزية مؤسسية وقدرة على التنسيق والتنفيذ في الوقت الفعلي، وهو ما يعزز الثقة في قدرة النظام على التعامل مع الظروف الاستثنائية دون تعطّل.

تتضح الصورة بشكل أكبر عند مقارنتها بالاتجاهات العالمية؛ ففي العديد من الاقتصادات، تؤدي تعددية الجهات التنظيمية إلى إبطاء وتيرة اتخاذ القرار وخلق حالة من عدم الوضوح أمام الشركات.

كما تعكس مؤشرات التنافسية العالمية فجوة مستمرة بين الطموحات والسياسات من جهة، وقدرة المؤسسات على تنفيذها بكفاءة على أرض الواقع من جهة أخرى.

في المقابل، عملت دولة الإمارات على معالجة هذه الفجوة من خلال مواءمة الأولويات الوطنية مع أطر تنظيمية تعمل بدرجة عالية من الاتساق عبر مختلف القطاعات. هذا الاتساق يمنح المؤسسات وضوحاً في التخطيط، ويعزز استقرار الاستراتيجيات طويلة الأجل حتى في ظل تقلب الظروف الخارجية.

ويعتمد صناع القرار بشكل متزايد على البيانات المستمدة من القطاع الخاص لتطوير أطر تنظيمية قابلة للتطبيق العملي، بما يسرّع من دورة تطوير السياسات ويحول الاستراتيجيات الوطنية إلى نماذج تشغيلية فعالة عبر القطاعات الرئيسية طويلة الأمد رغم التقلبات العالمية.

كما يعزز هذا التكامل بين القطاعين العام والخاص القدرة على قياس النتائج ومراجعتها بشكل مستمر، ما يدعم اتخاذ قرارات أكثر دقة ووضوحاً في الأثر.

ومع اتساق الأنظمة ووضوحها، ترتفع مستويات الثقة، وهو ما يشكّل أحد أبرز عناصر التميز في النموذج الإماراتي.

ختاماً، لا تمثل الثقة عنصراً مكملاً في مسار التنمية، بل تشكّل الإطار الذي يضمن استمرارية عمل المؤسسات بكفاءة في مختلف الظروف. وفي فترات التوتر الجيوسياسي، تتحول هذه الثقة إلى عامل حاسم يحافظ على استقرار النشاط الاقتصادي واستمرارية الخدمات العامة، ويدعم تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية بثبات.