من يراهن على الإمارات يراهن على المستقبل

الإمارات تدخل قائمة العشرة الكبار عالمياً في صادرات السلع للمرة الأولى في تاريخها وفقاً لأحدث تقرير لمنظمة التجارة العالمية، متقدمة من المركز السابع عشر إلى التاسع خلال خمس سنوات، بتجارة خارجية إجمالية بلغت 6 تريليونات درهم وفائضاً تجارياً تجاوز 584 مليار درهم. وفي مارس 2026 أكدت ستاندرد آند بورز تصنيفها السيادي للإمارات عند AA، وأكدت موديز تصنيفها عند Aa2 مع نظرة مستقرة في الحالتين، وسجّلت دبي أعلى تصنيف في تاريخها على مؤشر المراكز المالية العالمية بالمركز السابع عالمياً وأصبحت ضمن أفضل خمس مدن في التكنولوجيا المالية. ثلاثة إنجازات في أسابيع قليلة، كل منها كافٍ وحده لتصدّر العناوين، لكنها مجتمعة ترسم ملامح قوة اقتصادية تفرض حضورها على المشهد العالمي.

القفزة التجارية من المركز السابع عشر إلى التاسع في خمس سنوات تكشف تحولاً في طبيعة الاقتصاد الإماراتي ذاته، فبرنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي أبرمت بموجبه الإمارات اتفاقيات مع 35 دولة، أعاد تعريف علاقة الدولة بالتجارة الدولية. هذا النموذج يتجاوز خفض التعريفات التقليدي إلى تكامل سلاسل الإمداد وفتح أسواق الخدمات وتبادل الخبرات التقنية، وقد حوّل الإمارات من مركز عبور تجاري إلى منصة إنتاج وتصدير قيمة مضافة تتنافس على حصة في سلاسل القيمة العالمية. صعود تحقق في مرحلة تتباطأ فيها التجارة العالمية وتتصاعد الحمائية والتوترات الجيوسياسية، والإمارات تتقدم في مسار معاكس لحركة الاقتصاد الدولي وتستثمر في الانفتاح حين ينكفئ كثيرون على أنفسهم.

التصنيفات الائتمانية العليا صدرت وسط حرب فعلية، الصواريخ الإيرانية كانت تضرب الدول الخليجية، ومضيق هرمز مغلق، وأسعار النفط تتجاوز 105 دولارات للبرميل، ومع ذلك رأت وكالات التصنيف أن البنية الاقتصادية الإماراتية أعمق من الحدث الجيوسياسي العابر. المنظومة المالية التي بُنيت على مدى عقود من الانضباط والفوائض المتراكمة، صُمّمت لامتصاص صدمات بهذا الحجم من دون أن تهتز، والاحتياطات المالية والتنويع الاقتصادي يشكّلان معاً حاجزاً هيكلياً كافياً حتى حين تجتمع الحرب وإغلاق الممرات وتقلب أسعار الطاقة في آنٍ. القوة المالية الإماراتية وليدة قرارات استراتيجية متراكمة حوّلت العائدات إلى أصول سيادية واستثمارات طويلة الأجل ومنظومة ضريبية ومالية حديثة، ضمن بنية صُمّمت للتعامل مع دورات عدم اليقين، حيث تمر المخاطر الجيوسياسية وتبقى الأساسات الاقتصادية ثابتة.

التنويع الاقتصادي في الحالة الإماراتية تجاوز كونه سياسة حكومية إلى فلسفة حكم، فحين تصل مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 77 في المئة من الناتج المحلي، يصبح الحديث عن «دولة نفطية» توصيفاً تجاوزه الواقع. الإمارات بنت اقتصاداً متعدد المحركات تتحرك فيه الخدمات المالية واللوجستيات والتكنولوجيا والسياحة والتصنيع بإيقاعات مختلفة، حين يتباطأ محرك ينشط آخر، وحين تُغلق سوق تنفتح بدائلها، وهذا التعدد في المحركات هو ما جعل الاقتصاد يواصل النمو حتى في ظل الأزمة الراهنة. التنويع الحقيقي يُبنى بالاستثمار في القاعدة الإنتاجية والخدمية قبل الشعار، وهو ما تعكسه التجربة الإماراتية بوضوح حين فتحت اقتصادها أمام الاستثمار الأجنبي الكامل وأنشأت مناطق حرة متخصصة واستقطبت الكفاءات العالمية وربطت بنيتها التحتية بسلاسل الإمداد الدولية.

صعود دبي إلى المركز السابع عالمياً كمركز مالي وتحقيق 95 في المئة من أهداف رؤية 2031 قبل موعدها بخمس سنوات جاءا من منظومة حوكمة واحدة فاعلة تضع أهدافاً طموحة ثم تتجاوزها، وتعامل كل إنجاز كنقطة انطلاق وكل أزمة كاختبار للقدرة على التكيّف وتسريع الأداء. الاستثمار المتسارع في الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والتصنيع المتقدم يبني محركات المرحلة المقبلة قبل أن تنتهي المرحلة الحالية، والتخطيط يسبق الأحداث وليس ردة فعل عليها، والإمارات أثبتت مراراً أنها تُتقن إدارة الصعود المتواصل حتى في الظروف الأشد تعقيداً.

حين تجتمع منظمة التجارة العالمية وأكبر وكالات التصنيف الائتماني على تأكيد متانة اقتصاد دولة في ذروة أزمة إقليمية، فإن الرسالة أعمق من الشهادات: الإمارات بنت اقتصاداً أقوى من أن تهزّه الصواريخ ومنظومة تجارية أوسع من أن يحاصرها إغلاق مضيق.

الأسواق العالمية تقرأ البيانات قبل العناوين، وما تقوله البيانات واضح: هذا اقتصاد يصنع مساره.. حتى حين تتعثر المسارات من حوله.