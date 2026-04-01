حين تشتد الصعاب وتكثر التحديات، تبرز القيادة الإنسانية كأعلى أشكال الحكمة السياسية، إذ لا تُقاس قوة الدولة بصلابة قراراتها فقط، بل بعمق إنسانيتها. فالقيادة التي ترى في الإنسان قيمة عليا، وتضع كرامته وراحته وأمنه في قلب أولوياتها، هي القادرة على صناعة مجدٍ دائم، وترك تأثير حقيقي في حياة الناس.

في دولة الإمارات، يتجسد ذلك بوضوح في نهج قيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إذ لم تعد القيادة تقتصر على إدارة الدولة، بل أصبحت انعكاساً ملموساً للإنسانية في أسمى صورها.

لقد حملت رسالة صاحب السمو رئيس الدولة، بمناسبة عيد الفطر، بُعداً يتجاوز الكلمات التقليدية، إذ خاطب فيها عقول وقلوب المواطنين والمقيمين، وكل من اختار الإمارات وطناً، مؤكداً أن قوة الدولة تنبع من تماسك مجتمعها، وروح الأسرة الواحدة التي تجمع الجميع. هذه لم تكن مجرد تهنئة، بل رسالة طمأنينة وهوية جامعة، تُشعر كل فرد بأنه جزء من هذه الدولة التي تحتضنه وتقدّره.

وفي شهر رمضان، برزت ملامح إنسانية القيادة الإماراتية بشكل أكثر إشراقاً، فمبادرات العطاء التي انتشرت في مختلف إمارات الدولة، جسّدت روح التكافل التي تُغذي المجتمع من الداخل، وتعزز شعور الانتماء والتراحم بين أفراده.

هذه المبادرات ليست أنشطة موسمية، بل امتداد لنهج متجذر، يؤمن بأن كرامة الإنسان هي أساس الاستقرار. وهنا تتجلى إنسانية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث ارتبط اسمه بمبادرات إنسانية، جعلت من العمل الخيري أسلوب حياة، ومن تكريم الإنسان مشروعاً وطنياً، ففلسفة سموه تقوم على أن الإنجاز الحقيقي هو الذي ينعكس على حياة الناس، وأن القيادة الناجحة هي التي تصنع الأمل وتمنح الفرص.

ولا تتوقف الروح الإنسانية عند الخطاب، بل تمتد إلى الفعل. ففي أوقات الأزمات، تتجلى القيادة الحقيقية، حين يختار القائد أن يكون قريباً من الناس، وهذا ما تجسّد على أرض الواقع، من خلال زيارة صاحب السمو رئيس الدولة المصابين جراء الاعتداءات الإيرانية الإرهابية، ما يعكس رسالة صادقة، تقول إن الإنسان هو الأولوية. إنها لفتة تختصر فلسفة كاملة: القيادة ليست سلطة، بل مسؤولية أخلاقية.

في ظل الأحداث الراهنة والتحديات الإقليمية، أثبتت القيادة الإماراتية قدرتها على الجمع بين الحزم والإنسانية، حيث حرصت على طمأنة الأهالي، وتعزيز الشعور بالأمان، والتأكيد أن الإنسان سيظل دائماً محور الاهتمام.

هذه المعادلة الدقيقة بين القوة والرحمة، هي ما يمنح الدولة توازنها، ويعزز ثقة المجتمع بقيادته. إن القيادة الإنسانية ليست خياراً تجميلياً، بل ركيزة أساسية لبناء الدول المتقدمة. فهي التي تصنع مجتمعات متماسكة، وتُعزز الولاء، وتدفع عجلة التنمية بثبات. وعندما يشعر الإنسان أنه محل اهتمام وتقدير، فإنه يتحول إلى شريك حقيقي في مسيرة الوطن.

هكذا تكتب الإمارات قصة مختلفة في عالم القيادة، قصة عنوانها الإنسان، ومضمونها العطاء، وغايتها المستقبل. قيادة لا تكتفي بإدارة الحاضر، بل تُلهم المستقبل، لأن الإنسان فيها ليس رقماً، بل هو القيمة الكبرى التي تُبنى عليها كل الإنجازات.