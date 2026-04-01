دبي.. المدينة التي تتعلم أسرع من أزماتها

وأمطار تجاوزت في بعض مناطق الدولة مئتين وأربعين مليمتراً، أي ما يفوق المعدل السنوي الكامل للإمارات، ومع ذلك استعادت المدينة إيقاعها المعتاد خلال أربع وعشرين ساعة، من قارن هذا المشهد بما حدث في أبريل 2024 أدرك أن شيئاً جوهرياً تغيّر في هذه المدينة خلال أقل من عامين، وأن التغيير يحمل دلالة تتجاوز الأنابيب والمضخات إلى فلسفة حكم كاملة.
وتأثرت محطات المترو، واحتاجت عمليات سحب المياه إلى أيام، لكن رد فعل دبي هو ما يستحق أن يُروى أكثر من الحدث ذاته، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قال يومها إن الأزمات تُظهر معادن الدول والمجتمعات، وتحولت الجملة إلى خطة عمل.
وفي فبراير 2026 أُرسيت المرحلة الثانية بمليارين ونصف مليار درهم لخدمة ثلاثين منطقة حيوية، والجهة التي قادت كل هذا هي بلدية دبي، مؤسسة تختلف جذرياً عن مثيلاتها في العالم، بلدية تدير خرائط حرارية لرصد نقاط التجمع المائي قبل أن تهطل قطرة واحدة، وتُنشئ بحيرات تجميعية بسعة ستمئة ألف متر مكعب، وتنشر نحو ثلاثة آلاف مشرف وعامل ومئات المضخات والصهاريج والآليات قبل وصول السحب.
وعززت هيئة الطرق والمواصلات فرقها الميدانية عبر مناطق استجابة تشغيلية في أنحاء الإمارة، هذا التناغم هو نموذج مصغر لكيفية عمل دبي، من الصدمة إلى القرار في أسابيع، ومن القرار إلى التنفيذ في أشهر، ومن التنفيذ إلى الاختبار الميداني في الموسم التالي.
وفي سياق إقليمي يتسم بتوترات أمنية، اعتمد المجلس التنفيذي حزمة تسهيلات للقطاع الاقتصادي بقيمة مليار درهم، تبدأ من اليوم (أول أبريل)، لمدة ثلاثة إلى ستة أشهر، لتعزيز مرونة الاقتصاد ورفع الجاهزية، في اقتصاد سجل نمواً بنسبة 5.4 بالمئة خلال 2025 متجاوزاً 937 مليار درهم، في دلالة على أن دبي تعزز قوتها في لحظة التحدي.
الأزمة المالية عام 2008 أنتجت إصلاحاً جعل هذا المركز مرجعية إقليمية، وجائحة كوفيد أنتجت تأشيرات العمل عن بُعد واقتصاد المرونة، وفيضانات 2024 أنتجت «تصريفاً» وجيلاً جديداً من البنية التحتية المرنة، وفي كل مرة تحولت لحظة الاختبار إلى وقود لقفزة تالية.