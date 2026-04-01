دبي.. المدينة التي تتعلم أسرع من أزماتها

في الأسبوع الأخير من مارس 2026 عاشت دبي منخفضاً جوياً وصفه المركز الوطني للأرصاد بالاستثنائي غير المعهود، موجات متتالية من العواصف الرعدية امتدت أسبوعاً كاملاً.

وأمطار تجاوزت في بعض مناطق الدولة مئتين وأربعين مليمتراً، أي ما يفوق المعدل السنوي الكامل للإمارات، ومع ذلك استعادت المدينة إيقاعها المعتاد خلال أربع وعشرين ساعة، من قارن هذا المشهد بما حدث في أبريل 2024 أدرك أن شيئاً جوهرياً تغيّر في هذه المدينة خلال أقل من عامين، وأن التغيير يحمل دلالة تتجاوز الأنابيب والمضخات إلى فلسفة حكم كاملة.

في السادس عشر من أبريل 2024 هطلت على الإمارات أغزر أمطار تُسجّل منذ خمسة وسبعين عاماً، تجاوزت في دبي وحدها مئة وستين مليمتراً في أقل من أربع وعشرين ساعة، أي ما يعادل ثلاثة أشهر من أمطار لندن، أُلغيت أكثر من ألف ومئتي رحلة في مطار دبي خلال يومين.

وتأثرت محطات المترو، واحتاجت عمليات سحب المياه إلى أيام، لكن رد فعل دبي هو ما يستحق أن يُروى أكثر من الحدث ذاته، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قال يومها إن الأزمات تُظهر معادن الدول والمجتمعات، وتحولت الجملة إلى خطة عمل.

خلال شهرين فقط، اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد مشروع «تصريف» بقيمة ثلاثين مليار درهم، أكبر مشروع من نوعه في المنطقة، صُمّم لرفع القدرة الاستيعابية بنسبة سبعمئة بالمئة واستيعاب خمسة وستين مليمتراً يومياً ضمن منظومة واحدة. في أبريل 2025 بدأت المرحلة الأولى بمليار وأربعمئة مليون درهم.

وفي فبراير 2026 أُرسيت المرحلة الثانية بمليارين ونصف مليار درهم لخدمة ثلاثين منطقة حيوية، والجهة التي قادت كل هذا هي بلدية دبي، مؤسسة تختلف جذرياً عن مثيلاتها في العالم، بلدية تدير خرائط حرارية لرصد نقاط التجمع المائي قبل أن تهطل قطرة واحدة، وتُنشئ بحيرات تجميعية بسعة ستمئة ألف متر مكعب، وتنشر نحو ثلاثة آلاف مشرف وعامل ومئات المضخات والصهاريج والآليات قبل وصول السحب.

بلدية دبي تعمل ضمن منظومة متكاملة من خلال غرفة قيادة مشتركة ضمت هيئة الطرق والمواصلات، وشرطة دبي، والدفاع المدني، وهيئة الكهرباء والمياه، واستحدثت شرطة دبي منصات رقمية ربطتها بتطبيقات الملاحة لإرشاد السائقين لحظياً.

وعززت هيئة الطرق والمواصلات فرقها الميدانية عبر مناطق استجابة تشغيلية في أنحاء الإمارة، هذا التناغم هو نموذج مصغر لكيفية عمل دبي، من الصدمة إلى القرار في أسابيع، ومن القرار إلى التنفيذ في أشهر، ومن التنفيذ إلى الاختبار الميداني في الموسم التالي.

السرعة في دبي تحولت إلى سياسة اقتصادية وأداة حكم، في مدينة يمر عبر مطارها أكثر من تسعين مليون مسافر سنوياً، ويستقر فيها رأس مال عالمي يتحرك وفق منطق الثقة.

وفي سياق إقليمي يتسم بتوترات أمنية، اعتمد المجلس التنفيذي حزمة تسهيلات للقطاع الاقتصادي بقيمة مليار درهم، تبدأ من اليوم (أول أبريل)، لمدة ثلاثة إلى ستة أشهر، لتعزيز مرونة الاقتصاد ورفع الجاهزية، في اقتصاد سجل نمواً بنسبة 5.4 بالمئة خلال 2025 متجاوزاً 937 مليار درهم، في دلالة على أن دبي تعزز قوتها في لحظة التحدي.

وبينما كانت المدينة تعالج شبكاتها تحت الأرض، كانت في الوقت ذاته تعيد تثبيت موقعها فوقها، ففي السادس والعشرين من مارس 2026، سجلت دبي أعلى تصنيف في تاريخها على مؤشر المراكز المالية العالمية بالمركز السابع عالمياً، وأصبحت ضمن أفضل خمس مدن في التكنولوجيا المالية، ويضم مركزها المالي أكثر من ألف شركة منظمة.

الأزمة المالية عام 2008 أنتجت إصلاحاً جعل هذا المركز مرجعية إقليمية، وجائحة كوفيد أنتجت تأشيرات العمل عن بُعد واقتصاد المرونة، وفيضانات 2024 أنتجت «تصريفاً» وجيلاً جديداً من البنية التحتية المرنة، وفي كل مرة تحولت لحظة الاختبار إلى وقود لقفزة تالية.

المدن الكبرى عبر التاريخ صنعت نفسها من أزماتها، لندن أعادت بناء ذاتها بعد حريق 1666 فأصبحت أكثر تنظيماً، وشيكاغو خرجت من رماد حريق 1871 بمعايير بناء أنتجت أولى ناطحات السحاب، وطوكيو حوّلت زلزال 1923 إلى قوانين جعلتها الأقدر عالمياً على مقاومة الزلازل، ودبي تكتب فصلها الخاص، لهذا تبدو المدينة في كل مرة أكثر جاهزية مما كانت عليه، مدينة تبني مستقبلها على إيقاع التحديات ذاتها التي كان يُفترض أن تبطئها.