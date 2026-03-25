حين تصبح الرسالة وطناً

حين وصلت الرسالة إلى هاتفي، شعرت أن العيد هذه المرة لم يكن مجرد مناسبة، بل إحساس بأن الوطن يخاطب كل من يعيش فيه. حملت كلمات الرسالة دفئاً صادقاً جعلها تبدو أقرب إلى حديث إنساني مباشر بين القائد وكل من يعيش على أرض الإمارات بكل اللغات، وكأن الوطن يمدّ يده للجميع في لحظة واحدة ويقول: «أنتم هنا لستم عابرين، بل جزء من هذا المكان».

في وقت تمتلئ فيه نشرات الأخبار بالقلق، جاءت رسالة بسيطة لتقول إن هناك مكاناً ما يزال يختار لغة الطمأنينة في عالم مثقل بالأحداث والتوترات، وأصوات الأزمات تكاد تطغى على كل شيء، لكن وسط هذا الضجيج ظهرت لفتة هادئة تُذكّر بأن الإنسانية ما زالت قادرة على أن تكون لغة سياسية واجتماعية في آنٍ واحد.

مبادرة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لم تكن مجرد تهنئة بالعيد، بل تعبير عن فلسفة قيادة ترى الإنسان قبل أي اعتبار آخر.

فحين تصل الرسالة إلى كل مقيم، مهما كانت جنسيته أو ثقافته، فإنها ترسّخ معنى عميقاً مفاده أن قوة الإمارات لم تُبنَ بالإنجازات الكبرى فقط، بل بثقافة الاحتواء والاحترام والشعور المشترك بالمصير الواحد.

قد تبدو الرسالة النصية بسيطة في ظاهرها، لكنها في زمن السرعة الرقمية تحمل دلالة مختلفة؛ إذ اختارت القيادة أن تصل إلى الناس عبر الوسيلة الأقرب إليهم، لا بخطاب رسمي، بل بكلمات قصيرة تلامس حياتهم اليومية.

وهنا يكمن سر التأثير في أن يشعر الإنسان بأن القيادة قريبة من تفاصيله الصغيرة، تشاركه الفرح كما تشاركه الأمل.

في لحظة العيد، لم تكن الرسالة مجرد معايدة، بل إعادة تأكيد لمعنى الاستقرار الإنساني؛ ذلك الشعور الهادئ الذي يجعل الإنسان مطمئناً رغم ما يدور حوله من تحولات.

وكأن اللفتة الكريمة من سموه تقول: إن الأوطان القوية ليست تلك التي تحمي حدودها فقط، بل تلك التي تحمي شعور الإنسان داخلها.

وهكذا تحوّلت رسالة قصيرة إلى معنى أكبر، وأصبح الهاتف وسيلة لوصول إحساس أوسع بأن الوطن ليس مكاناً نعيش فيه فحسب، بل شعور يعيش فينا!

وفي زمن يبحث فيه العالم عن نماذج تمنح الأمل وسط التعقيد، تثبت مثل هذه اللفتات أن أعظم رسائل القيادة ليست دائماً تلك التي تُقال في المنابر الكبرى وفي المؤتمرات والندوات، بل تلك التي تصل بهدوء إلى الناس، فتمنحهم يقيناً بسيطاً وعميقاً في آنٍ واحد بأن هناك أوطاناً تُبنى بالإنسان أولاً، وتبقى بالإنسان دائماً.

كل عام وأنتم كما أنتم - سيدي - بخير وصحة وسلامة وعافية، وكل عام والإمارات في أمن وأمان، وكل عام وجميع من على تراب الإمارات بخير وأمان.