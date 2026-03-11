الإمارات.. حكمة في مواجهة الأزمات

المواقف تكشف المعادن، ليس في البشر فحسب، بل في الدول أيضاً. ففي أوقات الأزمات الكبرى، تتضح قدرة الدول على الصمود وتجاوز التحديات الصعبة.

خلال العدوان الأخير على دولتنا الحبيبة، أثبتت الإمارات أنها دولة قوية في عزيمتها، متماسكة في وحدتها الوطنية، ومتجهة بثقة نحو حفظ أمنها وسيادتها. ولا يُقاس صمودها بمجرد مواجهة العدوان، بل بإدارتها الحكيمة للأزمة على الصعد كافة، الأمنية، والاجتماعية، والاقتصادية، والإنسانية.

كانت تجربة الإمارات مع جائحة «كوفيد 19» خير مثال على قدراتها الاستثنائية في إدارة الأزمات، وهو ما تجلى بشكل أوضح خلال الأزمة الحالية، حيث تتعامل الدولة مع الحرب في المنطقة بحكمة ورزانة عالية. وأظهر المجتمع الإماراتي، من مواطنين ومقيمين، أعلى مستويات الوعي والانضباط، ما عزز قوة الدولة في مواجهة الظروف الحرجة.

اتسمت ردود الفعل الرسمية بالشفافية والوضوح، مع التواصل المستمر من الجهات المعنية لطمأنة الناس وتوجيههم بالتعليمات التي تحفظ سلامتهم وتحمي حياتهم، ما رسخ الثقة بين الجمهور والمؤسسات الرسمية.

وفي الوقت نفسه، حرصت الدولة على استمرارية الخدمات الأساسية، بما في ذلك تأمين الغذاء والاحتياجات الاستهلاكية، واستقرار الأسواق، واستمرار سلاسل الإمداد.

كما اتخذت الحكومة إجراءات فورية لضمان سلامة الجميع، مثل تفعيل الدراسة عن بُعد وإعادة جدولة لبعض الرحلات الجوية، في خطوات تعكس جاهزية الإمارات ومهارتها في إدارة الأزمات.

هذه الإجراءات المباشرة تؤثر بشكل إيجابي على نفوس الناس، وتعزز قدرتهم على الصمود، بينما تلعب رسائل التحذير والتوجيه والطمأنة المستمرة، دوراً محورياً في ضبط الأزمة وضمان التعافي السريع.

ما يميز الإمارات هو الصورة المتكاملة للصمود الوطني، التي تجمع بين القوة الدفاعية، والسياسات الحكيمة، والاستقرار الداخلي، والإنسانية العالمية التي امتدت أياديها البيضاء إلى شعوب في مختلف أنحاء العالم. وهذه القوة الناعمة المتأصلة في وجدان الشعب والقيادة على حد سواء، تجعل من الإمارات رمزاً يحتذى به في الإيمان بالسلام كقيمة، والأمن كأولوية، والتنمية كمسارٍ ثابت لا يتزعزع.

على مدار 55 عاماً، ترسخت مكانة الإمارات وجهة عالمية للعمل والاستثمار والفعاليات الدولية والعيش الكريم، ويشهد على ذلك أكثر من 200 جنسية تعيش على أرضها الطيبة.

ويبقى العامل الأهم في معادلة الصمود هو الثقة بقيادتنا الرشيدة، ورؤيتها الثاقبة، وخططها الحكيمة، وإرادتها الراسخة، ما يجعل الإمارات نموذجاً يُحتذى به في مواجهة الأزمات وتحويل التحديات إلى فرص لتعزيز الأمن والازدهار والسلام.