الإمارات سيادة لا تُساوم واستقرار لا يُقامر

حين تتصاعد الأزمات في محيط إقليمي شديد الحساسية، يكون التحدي الحقيقي في صياغة موقف يحمي الدولة ويجنّبها الانزلاق إلى مسارات غير محسوبة. وفي هذا الإطار، برزت دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها نموذجاً لدولة تدير التوازن بدقة، وتتعامل مع التطورات بعقل الدولة لا بردة فعل اللحظة.

الموقف الإماراتي تجاه التوترات الأخيرة لم يكن ارتجالياً، بل جاء امتداداً لنهج ثابت يقوم على حماية السيادة الوطنية وصون الاستقرار الإقليمي في آن واحد. فعندما تجاوزت التطورات حدود المقبول، كان قرار سحب السفير من إيران خطوة سيادية واضحة تعكس رفض أي ممارسات تمسّ الأمن أو تخالف الأعراف الدبلوماسية.

هذا القرار لم يكن اندفاعاً سياسياً، بل رسالة محسوبة تؤكد أن احترام القواعد الدولية والعلاقات المتوازنة شرط أساسي لاستمرار أي علاقة طبيعية بين الدول. فالإمارات، وهي تدعو إلى التهدئة، لا تُساوم على أمنها ولا تتهاون مع ما تعتبره تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة.

وفي مثل هذه الظروف، يتجلى دور القيادة في قدرتها على الجمع بين الحزم وضبط النفس، حيث تعاملت القيادة الإماراتية مع المشهد بقراءة شاملة لموازين القوى وتداعيات التصعيد، واضعة نصب أعينها أن أي خطوة يجب أن تخدم هدفين متلازمين: حماية الدولة، ومنع اتساع دائرة التوتر.

كان سحب السفير تعبيراً عن موقف سيادي واضح، لكنه لم يُقفل الباب أمام العمل السياسي والدبلوماسي، وهنا تكمن دقة المعادلة: موقف حازم يحفظ الكرامة الوطنية، مع إبقاء المسارات مفتوحة لأي جهود تسهم في خفض التوتر وإعادة الأمور إلى إطارها الطبيعي.

فالقرارات السياسية لا تُتخذ بمعزل عن رؤية أوسع للدولة، فالاستقرار بالنسبة للإمارات ركيزة استراتيجية يرتكز عليها نموذجها التنموي ومكانتها الاقتصادية، ولهذا لم تنعكس الأزمة ارتباكاً داخلياً، بل استمرت المؤسسات في أداء دورها، واستمر النشاط الاقتصادي بثبات، في إشارة إلى ثقة الدولة بقدرتها على إدارة المخاطر.

فالدول التي تملك قيادة واثقة لا تسمح للأزمات بأن تهز بنيتها، بل توظف أدواتها السياسية والأمنية والدبلوماسية لضبط الإيقاع العام، وهذا ما بدا واضحاً في التعامل الإماراتي: قرار سيادي عند الضرورة، وخطاب متزن يرفض الانجرار إلى التصعيد المفتوح.

بين الرسالة والسياسة يعكس الموقف الإماراتي فهماً عميقاً لطبيعة المرحلة، فالمنطقة لا تحتمل مغامرات جديدة، لكنها في الوقت ذاته لا تقبل التهاون في مسائل السيادة والأمن. ومن هنا جاءت الرسالة مزدوجة: الإمارات دولة تسعى إلى الاستقرار، لكنها قادرة على اتخاذ قرارات حاسمة حين يستدعي الأمر. فالأزمات تُدار - في منطق الدولة - وضوح في الموقف، ثبات في الرؤية، وقيادة تعرف متى تُرسل الإشارة، ومتى تفتح الباب للحل، وبين هذين الخيارين، يتجسد مفهوم المسؤولية السياسية في صورته الأكثر نضجاً.