الشيخة هند والتقدير العربي والدولي

تعد حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، نموذجاً ملهماً للمرأة الإماراتية والعربية، التي تؤمن بدورها الأساسي في تمكين المجتمع، ومشاركتها الفاعلة في تعزيز مسيرة التنمية ونشر الخير للجميع، إدراكاً وتفهماً منها لأهمية الأسرة في المجتمع وبواجب حمايتها ورعايتها والحفاظ على كيانها وهويتها الوطنية وقيمها الاجتماعية والأخلاقية.

كما تحظى سموها بمحبة سيدات وبنات الوطن وكافة الأسر لشعورهن بقربها، حيث إن سموها بطبعها وشيمها وتربيتها وقيمها العربية الأصيلة، تعد نصيراً للمظلومين وعوناً للمحتاجين. فالخير والتواضع مبدؤها في الحياة تتعامل بمكارم الأخلاق مع الكبار والصغار، كما تعد سموها أيضاً الأم المثالية والمربية الفاضلة توقر العلم وتجل العلماء.

ولسموها أيضاً جهود قيمة وحضارية تتجلى في عدة مبادرات استثنائية ومتواصلة في دعم وتمكين المرأة والطفولة ورعاية الأسرة وخدمة كتاب الله وحفظ القرآن الكريم.

لقد حصلت، سمو الشيخة هند بنت مكتوم، نتيجة لدورها الكبير الإنساني والاجتماعي والتربوي والديني في المجتمع الإماراتي والعربي والدولي، على العديد من الجوائز والتكريمات المحلية والإقليمية والدولية وهي كالآتي:

«جائزة السيدة العربية الأولى في دعم قضايا المرأة والعمل الإنساني لعام 2006»، والتي منحت لسموها تقديراً لدورها الكبير والإثرائي في تمكين المرأة الإماراتية من «جامعة الدول العربية»، كما حصدت سموها جائزة الشخصية الذهبية لجائزة «وطني الإمارات للعمل الإنساني عام 2013» تكريماً لمساهماتها المتميزة ومبادرات سموها لتعزيز العمل الإنساني على المستويات المحلية والعربية والدولية.

وفي عام 2014 فازت سمو الشيخة هند بجائزة «إنجاز العمر» ضمن جوائز المرأة العربية، وفي عام 2016 ، كرمتها «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بجائزة الشخصية القرآنية المتميزة..

تقديراً وعرفاناً لما قدمته سموها من خدمات جليلة لكتاب الله تعالى بما في ذلك دعمها ورعايتها العديد من الفعاليات المتعلقة بالقرآن الكريم.. ومن أهمها مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم، وجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم.

إضافة إلى توجيه سموها بطباعة مئات الآلاف من المصاحف وتوزيعها في مختلف بقاع الأرض، فضلاً عن إنشاء إذاعة دبي للقرآن الكريم، كما نالت جائزة شخصية العام الإسلامية للدورة السابعة والعشرين» لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، وذلك اعترافاً بإنجازات سموها في خدمة الكتاب المبين، بينما تم تكريمها أيضاً من «رواق عوشه بنت حسين الثقافي بدبي بجائزة الأم المثالية».

كما نالت سموها جائزة المرأة العربية للعمل الإنساني عام 2020، من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، تكريماً لعطائها المستمر في مجالات الخير والعمل الإنساني.. ومما لا شك فيه، يكلل تكريم سموها بجائزة شخصية العام الإنسانية ضمن جوائز المرأة العربية مسيرتها الممتدة لعقود من العطاء والعمل الخيري والإنساني والاجتماعي..

وتمكين المرأة على مختلف المستويات؛ وخاصة في مجال تطوير المهارات والابتكار وريادة الأعمال وتعزيز نمط الحياة الصحية، وتطوير الرياضة النسائية بمفهومها الشمولي، الذي يعزز الصحة البدنية والذهنية وجودة الحياة، كما تحتفي جائزة المرأة العربية في العمل الإنساني أيضا بالدور الملهم لسموها في دعم وإطلاق مبادرات كفالة الأيتام، ودعم أصحاب الهمم الخيري.

إن تهنئة ومباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لسموها في يوم ميلادها ما هو إلا تقدير وعرفان وشكر لعطاء وإخلاص وتضحيات وإنسانية سموها، لدورها المتفاني الملهم في ترسيخ قيم الأسرة الإماراتية وتعزيز التماسك المجتمعي ومساندة ومعاونة سموه في تنشئة أنجالهما الشيوخ الكرام.

فهي رفيقة درب سموه وصديقة عمره في الخير وعمل الإحسان والعطاء من خلال مبادراتها المستدامة عميقة التأثير في تحسين حياة الملايين من داخل الدولة وخارجها.. كل عام وسموها مع رفيق دربها بخير.