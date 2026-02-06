قمة الحكومات 2026 وصياغة النظام العالمي الجديد

يواجه العالم في اللحظة الراهنة تحولات بنيوية عميقة تعيد تشكيل مفاهيم القوة والسيادة والتأثير، حيث تتداخل القفزات التقنية الفائقة مع الأزمات الجيوسياسية لتفرض واقعاً معقداً يتطلب أدوات حكم تتجاوز المناهج التقليدية.

وفي قلب هذا المشهد العالمي المتسارع، تتجلى القمة العالمية للحكومات 2026 في دبي كفضاء استراتيجي ومحرك أساسي لصياغة نظام عالمي مستدام، متبنية دوراً محورياً في إعادة صياغة «عقد اجتماعي عالمي» جديد يحول مفهوم الإدارة العامة من وظيفة تنفيذية روتينية إلى مختبر فكري وعملي يحدد مآلات البشرية في العقود المقبلة.

يتسق هذا التوجه تماماً مع الطرح الفكري والسياسي لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إذ يعكس نهجاً قيادياً يرتكز على «الامتلاك الاستباقي للمستقبل».

فالجوهر التحليلي لرسائل القيادة الإماراتية يؤكد أن الدول التي تكتفي بمراقبة التحولات ستجد نفسها خارج سياق التاريخ، بينما تؤول الريادة لتلك التي تبادر بهندسة التغيير وصناعته.

وبناءً على هذه الرؤية الاستشرافية، تكتسب القمة أهمية كبرى تتخطى نطاق التجمعات الدبلوماسية المعتادة، لتستقر كمركز ثقل دولي يعمل كمحفز للحوار البناء، وداعم أساسي لجهود السلام العالمي عبر بناء شراكات قائمة على المصالح الإنسانية المشتركة، مع إعطاء الأولوية المطلقة للاستقرار والازدهار كركائز للأمن القومي الكوني، تحت شعار «كوكب واحد وإنسانية واحدة».

ومما يعزز هذا الدور المحوري، أن دورة 2026 انفردت بعمق تحليلي ناتج عن الدمج النوعي بين صانع القرار السياسي والعقل العلمي الفذ، حيث أسهم حضور نخبة من العلماء الحائزين على جائزة نوبل وتفاعلهم المباشر مع رؤساء الدول والوزراء والرؤساء التنفيذيين من مختلف القارات حالة من «السياسة المبنية على البرهان».

ويهدف هذا التقاطع الاستراتيجي، الذي برز جلياً في «القمة العالمية للعلماء»، إلى معالجة الفجوة بين سرعة الابتكار التقني وبطء التكيف التشريعي، مما يمكن الحكومات من فهم التبعات الأخلاقية والوجودية لتقنيات الذكاء الاصطناعي والبيولوجيا التخليقية.

هذا النهج يضمن بقاء الإنسان في مركز دائرة القرار، ويحول التقنية إلى أداة لتعزيز الكرامة البشرية والرفاه المجتمعي، بل ويمتد الطرح ليشمل آفاقاً علمية تكسر حواجز التواصل بين الأنواع عبر استخدام الذكاء الاصطناعي لفك رموز لغات الكائنات غير البشرية.

ومشاريع الهندسة الوراثية لإعادة إحياء الأنواع المنقرضة وترميم التنوع البيولوجي، بحثاً عن توازن مستدام يحول الحوكمة إلى نظام كوني يتفهم لغات الطبيعة كأصل للاستدامة، ويجعل من القمة ورشة عالمية للتقدم في علوم الجينوم وردع التهديدات الوجودية.

ولتحويل هذه الرؤى إلى واقع مؤسسي، تعتمد أجندة القمة مسارات استراتيجية دقيقة تشكل هيكل الدولة الحديثة؛ حيث تبدأ بالحوكمة العالمية والقيادة الفعالة عبر بناء أنظمة إدارية مرنة قادرة على التكيف مع الأزمات المفاجئة والتحولات السريعة في موازين القوى.

وتنتقل هذه المسارات لتشمل الرفاه المجتمعي وبناء القدرات، محولة مفهوم الرعاية والتعليم التقليدي إلى استثمار سيادي شامل في «رأس المال البشري»، حيث يتداخل البعد البيولوجي مع الخوارزمي عبر تجارب دمج الذكاء الاصطناعي بالجسد لتعزيز القدرات الذهنية والحسية.

كما يتم استكشاف حدود الازدهار الاقتصادي والفرص الناشئة عبر بوابة الاقتصاد الرقمي، واقتصادات الفضاء، والطاقة المستدامة، مع تركيز خاص على الصناعات الثقافية والاقتصاد الإبداعي كبدائل حتمية للنمو المستقبلي. ويرافق ذلك إعادة تصميم مستقبل المدن والتحولات الديموغرافية لضمان الاستدامة وجودة الحياة واستيعاب أصحاب الهمم كعنصر أساسي في الإدماج الاجتماعي.

وتتوج هذه المسارات باستشراف الجيل القادم من الحكومات التي تدمج الذكاء الاصطناعي في عمليات اتخاذ القرار الاستراتيجي، معتبرة التكنولوجيا أصلاً سيادياً يعادل الدفاع والمال في معادلة قوة الدول.

بالتوازي مع هذه الهياكل، تتعاظم القيمة المضافة للقمة عبر دورها كمنتج فكري عالمي، حيث يمثل إصدار التقارير الاستراتيجية بالتعاون مع كبرى مراكز البحث «دليلاً تشغيلياً» للحكومات الطامحة للتحول الرقمي والاجتماعي.

وتوفر هذه التقارير بيانات دقيقة تزيد من فاعلية العمل الجماعي العابر للحدود، مضافاً إليها دور «المسح العالمي للوزراء» كأداة تشخيصية لفهم التحديات المشتركة وتوحيد الرؤى حول القضايا العالمية مثل التغير المناخي، والسيولة المالية الرقمية، وطريق الحرير الجديد.

هذا الحراك المعرفي يصب مباشرة في تكريس دور الإمارات كقطب محوري في هندسة التعاون الدولي الجديد، حيث تعكس استضافة منتديات متخصصة لدول أمريكا اللاتينية والكاريبي، والحوارات الثنائية مع دول آسيا الوسطى، وأفريقيا والجنوب العالمي، رؤية إماراتية تهدف إلى خلق نظام عالمي أكثر توازناً وشمولاً.

ويسهم هذا النهج في تدوير المعرفة وتوطين الابتكار الحكومي في الأقاليم الناشئة، مع التركيز على قطاعات حيوية مثل الاقتصاد الأزرق، والتنقل الذكي، ومنصات مواجهة تحديات المياه.

كما تبرز القمة كمنصة لتعزيز مرونة سلاسل التوريد بالتعاون مع كيانات اقتصادية كبرى مثل موانئ دبي العالمية، مع التركيز على دور الطيران في اللوجستيات مع خفض الانبعاثات الكربونية، وتكريم النماذج الإصلاحية من خلال جوائز عالمية مثل جائزة أفضل وزير وجائزة الحكومة الأكثر إصلاحاً.

تمثل القمة العالمية للحكومات 2026 التجسيد الأسمى للقوة الناعمة لدولة الإمارات، حيث تتحول دبي إلى عاصمة فكرية تقود العالم نحو عصر «الحكومات الاستباقية»، بمخرجات تتجاوز التوصيات النظرية لتصل إلى صياغة استراتيجيات قابلة للتنفيذ الفوري.

ومع اختتام الجلسات، تبدأ مرحلة جديدة من العمل الدولي المنسق، حيث تصبح «خارطة طريق دبي» هي المحرك الأساسي لحكومات تسعى لضمان مكان لها في خارطة المستقبل، متمسكة بالعزيمة البشرية كأقوى سلاح في وجه التحديات، ومؤكدة أن استقرار البشرية والبيئة هو الركيزة الحقيقية للأمن الكوني في عالم سريع التغير.