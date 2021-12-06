الاحتراف.. نظرة مستقبلية للكرة الإماراتية (الحلقة الخامسة)

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ليس أفضل وأهم وأجمل وأسعد من هذه الصفحات التوثيقية بعنوان «وطن من ذهب» لمسيرة الكرة الإماراتية بالتزامن مع عيد الاتحاد الخمسين لدولتنا، لنبين مدى أهمية الرياضة عامة والكرة خصوصاً، وما حظيت به من دعم القيادة الرشيدة التي تقود الإمارات إلى المستقبل بخطى واثقة بفضل سياستها الحكيمة، التي أوصلت هذا الوطن المعطاء إلى مصاف الدول الكبرى في العالم.

تبذل الحكومة جهوداً طيبة في دعم الحركة الرياضية عبر تأسيس الهيئات الرياضية التي تجاوز عددها الخمسين من خلال توفير كل المستلزمات الخاصة لها، وأصبحت بلادنا من الدول المتقدمة في مجال رعاية الشباب والرياضيين، بعد أن وفرت القيادة الرشيدة كل المعينات، لإيمانها بأهمية عنصر الشباب، لأنه يمثل الثروة الحقيقية في بناء الوطن ومستقبله، ومن منطلق أهمية المراجع الرياضية، ولأن تاريخنا الرياضي يستوجب حفظه وتذكير الأجيال به نفرد هذه المساحات.

راشد النعيمي يقدم كأساً تذكارية لأحمد الفلاسي خلال احتفالية كأس السوبر 2021 بحضور عبد الله الجنيبي | البيان

انطلقت رحلة الاحتراف الكروي في الدولة في الثاني والعشرين من أبريل 2008 في مقر اتحاد الإمارات لكرة القدم بدبي، بتوقيع اللواء محمد خلفان الرميثي بصفته رئيساً لمجلس إدارة اتحاد الكرة وقتها وحمد بن بروك أول رئيس للجنة دوري المحترفين اتفاقية الحقوق الخاصة بتنظيم دوري المحترفين، لينطلق بعدها أول موسم احترافي لكرة القدم في الدولة في نظرة مستقبلية من أجل تطوير الكرة الإماراتية.

في عام 2017، أطلقت رابطة المحترفين الإماراتية الخطة الاستراتيجية 2017 - 2020 التي تهدف إلى تحقيق الريادة وتطوير منظومة الاحتراف بالتعاون مع الأندية من خلال أربعة محاور أساسية، هي: الاحتراف، الشركات، الاستقلالية المالية والعلامة التجارية، وعملت على تقييم النتائج بشكل دوري، وتمكنت الرابطة من تحقيق العديد من الإنجازات، وحصدت الكثير من الجوائز المحلية، الإقليمية والعالمية.

وشهد العام 2019 إشهار رابطة المحترفين الإماراتية ككيان مؤسسي مستقل، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمادي، واكتملت الصورة بإطلاق الهوية الجديدة للرابطة في أغسطس 2019.

وقبل أن ينتهي العام 2019، انضمت الرابطة إلى منتدى الدوريات العالمية لكرة القدم، وهو أكبر تجمع لروابط الدوريات المحترفة في العالم.

ضربة البداية

دخلت اللعبة عصر الاحتراف في العام 2008 - 2009 بعد تأسيس لجنة دوري المحترفين التي أبرمت مع اتحاد الكرة اتفاقية الحقوق الخاصة بتنظيم رابطة دوري المحترفين بعد مشاورات ومناقشات مستفيضة بين الطرفين، هدفت إلى التقدم والازدهار لمواكبة عصر الاحتراف الكروي، ونقل الكرة الإماراتية إلى واقع أكثر تطوراً في النواحي الفنية والإدارية والتسويقية، بما يحقق للمجتمع مكاسب اقتصادية واجتماعية وثقافية، وبما يمكّن اللعبة من المنافسة العالمية في مختلف المراحل السنية.

محمد خلفان الرميثي وحمد بن بروك خلال توقيع اتفاقية الإعلان عن رابطة المحترفين | البيان

مرحلة جديدة

مثّل الاتفاق بين اتحاد الكرة ولجنة تأسيس دوري المحترفين، التي سميت (بالرابطة)، التوافق مع متطلبات الاحتراف وفق معايير الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لتدشين مرحلة جديدة في عصر كرة الإمارات، هدفها النجاح والتقدم في مسيرتها المقبلة، وجاءت بنود الاتفاقية المبرمة بين اتحاد كرة القدم ولجنة تأسيس دوري المحترفين في أربع نقاط جوهرية، هي:

• تمتد الاتفاقية بين اتحاد كرة القدم ولجنة تأسيس دوري المحترفين إلى عشر سنوات منذ تاريخ توقيع الاتفاقية، وذلك في خطوة مهمة تعزز الاستقرار في عمل اللجنة والبطولات المحلية التي تشرف على تنظيمها مع اتحاد الكرة، بالإضافة إلى توثيق الخطوات واللوائح والقوانين الاحترافية، كونها الرابطة الأولى في تاريخ كرة القدم الإماراتية.

• منح رابطة المحترفين الحق في تنظيم أربع بطولات، هي: كأس السوبر التي تجمع بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة مع بطل دوري المحترفين، بالإضافة إلى دوري المحترفين وكأس رابطة المحترفين ودوري الرديف للمحترفين، بما لا يتعارض مع برنامج المنتخبات الوطنية بكرة القدم، والهدف من هذه البطولات الأربع الارتقاء بالبطولات المحلية الكروية في الإمارات من أجل رفع الأداء والمستوى الفني بما يسهم في تحقيق مزيد من النجاحات والإنجازات لمنتخب الإمارات في مشواره المقبل.

• تشكيل لجنة فنية استشارية بين اتحاد كرة القدم ورابطة المحترفين تضم أربعة أعضاء من اتحاد الكرة بمن فيهم رئيس الاتحاد وأربعة أعضاء آخرين من رابطة لجنة المحترفين بمن فيهم رئيس الرابطة بمجموع ثمانية أشخاص يترأسها رئيس الاتحاد ونيابة رئيس رابطة دوري المحترفين تقوم بمهام استشارية ولها الصلاحيات في تعزيز الأهداف الخاصة بالاحتراف والعمل على تطوير دوري الشباب والناشئين، بالإضافة إلى دورها في تقييم البطولات التي تشرف على تنظيمها، ووضع الأجندة بصورة احترافية لرفع التوصيات إلى اتحاد الكرة ورابطة دوري المحترفين.

• يحصل اتحاد الكرة على نسبة من الدخل العام لعائدات رابطة دوري المحترفين المتضمنة حقوق النقل التلفزيوني والتسويق والرعاية.

حمد بن بروك وعبد الله الجنيبي ويحيى عبد الكريم أسهموا في تطوير الاحتراف | البيان

النسخة الأولى

أعلنت رابطة دوري المحترفين عن هوية 12 نادياً مؤهلة للاشتراك مباشرة في النسخة الأولى من دوري المحترفين الذي انطلق في 19 سبتمبر من العام 2008، حيث استوفت هذه الأندية شروط ومعايير الاتحاد الآسيوي فيما بقي لها أن تتحول إلى «الجانب التجاري»، وهذه الأندية هي: العين، الوحدة، الجزيرة، الأهلي، الوصل، الشباب «سابقاً»، النصر والشارقة، وخورفكان «الخليج سابقاً» والشعب «سابقاً» وعجمان والظفرة.

وشهد هذا اليوم في العام 2008 أول أربع مباريات في عهد الاحتراف، فقد ظهرت في اليوم الأول من البطولة 8 فرق.

جانب من لقاء العين والشارقة في الجولة الأولى لأول دوري للمحترفين | أرشيفية

2007 - 2008

تكونت لجنة تأسيسية برئاسة حمد بن بروك، ومحمد المحمود نائباً للرئيس، وعضوية كل من: محمد الكمالي، وخالد الفهيم، بدر القرقاوي، عبد الله ناصر الجنيبي. وتم تزكيتها لتكون أول مجلس إدارة لمدة سنة.

في الدورة الثانية استمر حمد بن بروك رئيساً، ومحمد المحمود نائباً للرئيس، وعضوية كل: عبد الله ناصر الجنيبي، بدر القرقاوي، محمد مير، محمد سعيد النعيمي، ناصر عبد الله.

تولى طارق الطاير رئاسة اللجنة خلفاً لحمد بن بروك، وكان مطر راشد الدرمكي نائباً للرئيس، وعضوية كل من: عبد الله ناصر الجنيبي، بدر القرقاوي، محمد سعيد النعيمي، جمال حامد المري، هشام الزرعوني، راشد علي الزعابي.

بعد طارق الطاير تولى سعيد عبد الغفار الرئاسة، وعبد الله ناصر الجنيبي منصب نائب الرئيس، وعضوية كل من: خالد الفهيم، محمد سعيد النعيمي، د. خالد محمد عبد الله.

ومن يناير حتى مايو 2012 تولى محمد الهاملي منصب الرئيس، عبد الله ناصر الجنيبي نائباً للرئيس، وعضوية كل من: محمد سعيد النعيمي، إبراهيم النمر، ناصر العامري.

جانب من مباراة شباب الأهلي والإمارات في الجولة الأولى للموسم الحالي | البيان

2012 - 2016

ولمدة 4 سنوات كان محمد ثاني الرميثي رئيساً للرابطة، وعبد الله سعيد النابودة نائباً للرئيس، وعضوية كل من: مروان أحمد بن غليطة، عبد الله ناصر الجنيبي، حمد نخيرات العامري، محمد سعيد النعيمي.

بعد ذلك تولى عبد الله ناصر الجنيبي الرئاسة، ويوسف محمد الخوري نائباً للرئيس، وعضوية كل من محمد أحمد الحمادي، عبد الحميد المستكي، جمال حامد المري.

انتخبت الجمعية العمومية لرابطة المحترفين الإماراتية مجلس إدارة الرابطة بعد أن أجريت العملية الانتخابية يوم 9 مارس 2020 بنادي ضباط القوات المسلحة بالعاصمة أبوظبي.

وجاء عبد الله ناصر الجنيبي رئيساً بالتزكية، وجمال حامد المري نائب الرئيس بالتزكية، وعضوية كل من: محمد عبيد اليماحي، حسن طالب حسن المري، طارق علي الشبيبي، سعيد عبيد الكعبي، جواهر عبد العزيز السويدي.

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