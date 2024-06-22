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يذهب فيلم «الوحش» للمخرج الفرنسي برتراند بانيلو، الذي عرض العام الماضي 2023، عميقاً في مفهوم الخوف، وهو شعور متحكم ومنتشر في مجتمعات اليوم، حيث يعاني الإنسان ولأسباب عديدة من شعور متفاقم بالخوف والارتباك وعدم الثقة في الآخرين، هناك مظاهر واضحة لانعزال الناس عن بعضهم البعض، حتى لكأن تلك المقولات الرومانسية حول حقيقة الإنسان باعتباره (كائناً اجتماعياً بالفطرة)، أو (كائناً مستطيعاً بغيره) قد انطفأت نهائياً وإلى غير رجعة!

يعالج فيلم «الوحش» معضلات كثيرة تتداخل مع بعضها مشكّلة ما يشبه الوحوش الرابضة في داخل الإنسان، كالخوف من الحب، وسيطرة الآلة، وتفشي الوحدة والفردانية، والتوجس والارتباك وعدم الثقة إزاء مشاعر الحب، حيث لم تعد المشاعر الإنسانية بشكل عام صالحة لإدارة الحياة، بل إنها تحولت إلى عبء يربك حياة الإنسان ويزيد بؤسه، فما هو الحل؟ يطرح الذكاء الاصطناعي في عام 2044 على بطلة الفيلم علاجاً جذرياً يتمثل في تخليصها من هذه المشاعر الإنسانية التي ورثها الجنس البشري عبر قرون، ولم يعد بحاجة إليها! من خلال عملية «تطهير الحمض النووي» للبشر، والذي قبلت به البطلة لتبدأ حياة جديدة!

تدخل بطلة الفيلم منذ البداية في حوار طويل حول هاجس يلازمها منذ سنوات، لكنها لا تحدد ما هو! فنخمن أنه الخوف من شيء ما سيحدث في المستقبل، الخوف الذي قال عنه نجيب محفوظ إنه لا يمنع عنا الموت، لكنه يمنعنا من الحياة، الخوف الذي قد يدفعنا للقتل!

إننا نشهد منذ سنوات تراجعاً واضحاً في مستوى العلاقات والتفاعلات الاجتماعية والانفتاح العاطفي، فمن ناحية نتحدث عن التواصل مع العالم أجمع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ومن ناحية أخرى، هناك شعور بالوحدة لم يسبق له مثيل من قبل.

فإذا قارنا جيل صغار اليوم بجيلنا سنجد أننا نشأنا في وقت كانت العلاقات الاجتماعية في أوج تألقها، وكان أهلنا يرددون أمامنا أن الغد سيكون أفضل من اليوم، هكذا نشأنا فكان لذلك تأثير فينا، وفي الطريقة التي تعلمنا بها كيف نحلم ونحقق رغباتنا، في حين يتم إخبار الشباب اليوم وباستمرار أن الغد سيكون أسوأ من اليوم.