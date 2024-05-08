في حضرة محفوظ أين نحن من التجديد؟

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كثر الحديث والنقاش في الأيام الماضية حول اسمين كبيرين في عالم الأدب، نجيب محفوظ وطه حسين، في مناسبتين ثقافيتين منفصلتين: معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي اختار نجيب محفوظ شخصية للمعرض هذا العام، أما طه حسين فكان محور المؤتمر السنوي الأول الذي نظمته مؤسسة تكوين الفكر العربي في القاهرة تحت عنوان «خمسون عاماً على رحيل طه حسين: أين نحن من التجديد اليوم؟»

فيما يتعلق بالاحتفاء بمحفوظ فقد خصص له معرض أبوظبي الدولي للكتاب برنامجاً ضخماً، مستضيفاً عدداً كبيراً من المتحدثين، الذين حال ضيق الوقت دون أن يسمع الجمهور من بعضهم جملة مفيدة تضيف إلى سابق معلوماتهم عن الأديب الكبير. وكلمة صادقة لابد من قولها للقائمين على وضع البرنامج الثقافي: إن الاختيار الدقيق والانتقاء القائم على استضافة أهل التخصص مهم، فالعبرة في تحقق المعرفة والفائدة، لا في تكديس الأسماء.

إن جمهور المحاضرات والندوات غالباً ما يكون جمهوراً مهتماً ومثقفاً، وهو لا يأتي إلى المحاضرات فارغاً من المضمون والمعرفة، لذلك فهو وإن لم يعبر عن رأيه في مستوى ما يقدم ومستوى المحاضرين، إلا أنه يمارس رأيه لاحقاً عبر طرق متعددة ومنتشرة.

أما الأمر الآخر الذي لابد من التأكيد عليه فيتعلق بكل ما له علاقة بثقافة الإمارات التي لا يجوز تغييبها لأي سبب، سواء كان شخصية المعرض نجيب محفوظ أو ابن رشد أو المتنبي، فالذين يأتون إلينا يعرفون هؤلاء جيداً، دورنا أن لا نجعلهم يغادرون إلا وقد تعرفوا أكثر على وجه جديد وجانب لا يعرفونه من أدبنا وثقافتنا وفنوننا وأدبائنا وكتبنا... فهذا هو الأولى، وهو مهمة المعرض الأولى.

فيما يتعلق بطه حسين فقد قادت زلة اللسان التي ارتكبها أديب معروف إلى أزمة حقيقية وغضب كبير في الشارع الثقافي المصري استهجاناً لسؤاله ضيفه (أنت أهم من طه حسين؟) ليرد عليه الضيف: (أنا أهم وأنت أهم!)، ما يذكّرنا بما كتبه عبدالرحمن الشرقاوي في مسرحية الحسين ثائراً حول معنى الكلمة وكيف تكون الكلمات قبوراً أحياناً، والأمر أولاً وأخيراً يعتمد على وعي اللغة، خاصة إذا كنا نتحدث عن عميد الأدب واللغة!