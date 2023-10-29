الاستعداد للفشل بشكل جيد!

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قرأت منذ مدة، حواراً على أحد مواقع التواصل الاجتماعي مع فنانة عربية معروفة، وهي إلى جانب شهرتها تعتبر من الممثلات ذوات الجمال والحضور اللافتين، الغريب أنها في ذلك الحوار كانت تشكو من تنمر الجمهور عليها عندما وضعت مؤخراً صورة لها على صفحتها في أحد المواقع، فقد هاجمها كثيرون بكلمات جارحة وشديدة القسوة، معبرين عن استيائهم من مكياجها وتقدمها في العمر. وقد بدت الفنانة وهي تحكي تفاصيل ذلك التنمر في غاية الحزن والغضب والانفعال!

وكنت منذ زمن قد قرأت مقالاً، يعدد فيه الكاتب الأمريكي الشهير ستيفن كينج نصائحه للكتاب من واقع تجربته الشخصية ككاتب مر بالكثير من التجارب وحقق الكثير من النجاح، فهو مؤلف معروف في مجال كتابة روايات الرعب والخيال الخارق والجريمة والخيال العلمي، يصفه النقاد بأنه «ملك الرعب»، وقد بيعت من كتبه أكثر من 350 مليون نسخة، وتم تحويل الكثير منها إلى أفلام ومسلسلات تلفزيونية.

تذكرت إحدى نصائحه للكتاب وأنا ألمس تلك المرارة الواضحة في حديث الفنانة إزاء النقد والهجوم اللذين تعرضت لهما، حيث ينصح ستيفن الكتاب وغير الكتاب ممن سيصبحون من المشاهير (كن مستعداً للفشل والتعرض للانتقاد فوق ما تتخيل أنك تستطيع احتماله).

مشبهاً الكتابة بعبور المحيط، ففي كليهما هناك شك كبير في النجاح، لست أنت فقط الذي من ستشك في نفسك لكنّ الآخرين أيضاً سيشككون في قدرتك على العبور، ومن الفشل تنطلق سهام النقد والهجوم (كما من النجاح والغيرة والحسد)!

فإن كنت ترسم أو ترقص أو تنحت أو تغني أو تمثل (يقول) فهناك دائماً شخص سيحاول أن يشعرك برداءة ما تفعله، وبأنك لست الشخص المناسب لهذا المجال، وأن عليك أن تتنحى جانباً أو تبحث عن عمل آخر، وإذا كنت امرأة فسيتركز الهجوم على ذاتك كأنثى، ولجرحك وإيلامك سيتم نعتك بالقبيحة أو التي ظهرت عليها آثار العمر، وذلك لإشعارك بالأسى تجاه نفسك، وإذا سئلتِ تظهرين بشكل يدعو للرثاء أو للسخرية، وهنا تتضاعف خسائرك أكثر، وتبتعدين، فهذا هو المطلوب، هذا كل ما في الأمر!