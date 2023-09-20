الأشياء الجميلة التي تعنينا

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ما هي أجمل الأشياء بالنسبة لك؟ كما تحسها وتحتاجها وتراها أنت وتشعر بأنها تلبي لديك احتياجات ذات قيمة، وتمنحك تلك الأحاسيس الغائرة في أعماق روحك وماضيك والتي غالباً ما لا يشعر بها ولا يلتفت إليها أحد سواك؟ كالإحساس بالمسرة والبهجة، الإحساس بالرضا لوجود أمر بالغ الضآلة في أعين الآخرين لكنه بالغ الأهمية وحاسم بالنسبة لك؟ ذلك الإحساس الذي يمكن أن يجعلك طافحاً بالضحك والاكتمال لأن شيئاً حلواً يحدث حولك.

إن الأشياء الجميلة التي ننظر إليها بهذه الأهمية غالباً ما ترتبط بخبراتنا الخاصة أو بطفولتنا أو بأشخاص صحبناهم زمناً طويلاً كأصدقاء طفولتنا، وكتلك المغامرات التي التصقت في ذاكرتنا منذ أيام المدرسة، عندما كانت الحياة خالية من التعقيدات والمنغصات والانتظارات القاسية، والتوقعات الأكثر مما يقتضيه الحال، والأبعد عن تحقيق السعادة، أو تلك التوقعات التي لا تتحقق.

لو أنك كتبت قائمة بتلك الأشياء الجميلة التي ترى أن وجودها أو تحققها سيجعلك راضياً أو مبتهجاً، فماذا ستضم تلك القائمة؟ جرّب أن تكتبها! وجرّب أن تجعلها قابلة للتحقق أو اسعَ إلى تحقيقها. لا تضحك بسخرية كما تفعل الآن وفي داخل جمجمتك يتردد صدى هذه العبارة: «حبذا لو أن الأمور تتحقق بمجرد أن نكتبها!» فلماذا إذن تضعها في حسبانك إذا كنت عاجزاً عن تحقيقها؟ لأنه من حقك أن تحلم؟ نعم صحيح، ولكن ماذا بعد الحلم؟ يقول درويش: قف على ناصية الحلم وقاتل! أي لا أقف كمسمار بلا قيمة! الأشياء الجميلة تستحق الكثير من المحاولات، فربما كنت تحاول بطريقة خاطئة، أو ربما لم تختر الطريق الصحيح!

سأشارككم قائمة حول أكثر الأشياء الجميلة بالنسبة لي: السفر ومن ثم الذهاب إلى أكثر الأماكن القديمة في أية مدينة أذهب إليها، تناول القهوة وشراء الفناجين في كل الأماكن الحميمة في المدن التي أسافر إليها، شراء الهدايا لوالدتي، الانطلاق إلى المرتفعات، شراء الكتب دائماً، وهذه قد تعود لعقدة في الطفولة، الاستماع إلى فيروز حد الغرق، تصوير الطبيعة، والطهي على الطريقة الإيطالية.