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في إحدى حلقاته أثار المسلسل المصري «الهرشة السابعة» جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، وحظي بنسبة مشاهدة عالية، وكتبت حوله تقييمات ومراجعات كثيرة من جانب نقاد فنيين وكتاب ومثقفين، ورواد مواقع اجتماعية، والحق فإن المسلسل واحد من ألمع وأهم الأعمال، التي عرضت خلال رمضان، يقدم صناعه محاولة أو رؤية مختلفة للمشكلة الأزلية، التي تواجه العلاقات الزوجية، وهي مشكلة فشل العلاقة، ومن ثم الوصول للمفترق الأخطر: الطلاق!

العمل يحاول أن يتقصى ويبحث في أعماق ودواخل الرجال والنساء، ليجيب بهدوء وعمق على السؤال: لماذا تفشل العلاقات الزوجية؟

الفريق الذي أشرف على كتابة العمل مؤمن بنظرية الاختلاف الكلي بين الرجال والنساء ثقافياً ونفسياً وتربوياً وذهنياً، وبالتالي فإن أي مشكلة أو موقف يواجه الزوجين حتى وإن كان متشابهاً أو مشتركاً فإن ردة فعلهما عليه أو نظرتهما له، وسلوكهما إزاءه لن تكون واحدة أبداً، علينا أن نتقبل فكرة الاختلاف الجذري، التي تجعل تعاطي الزوجين مع المواقف نفسها مختلفاً، وبشكل يصل للنقيض، هذا ليس من باب العناد والأنانية، ولكن بسبب الاختلاف الجذري في طبيعة الرجل والمرأة.

«الرجال من المريخ، والنساء من الزهرة» لـ«جون جراي» حاول أن يفكك هذه الاختلافات، عبر الكثير من التجارب والقصص، في محاولة لتقريب زوايا الرؤية بين الطرفين، لتحسين آليات التفكير، وجعلها أكثر استيعاباً وهدوءاً، ما يقود حتماً لفهم الآخر دون اللجوء لتحويل الخلافات في كل مرة لساحة حرب، يحاول الرجل أن ينتصر فيها على زوجته، ليثبت لها أنه على حق، وتفعل المرأة الشيء نفسه، لتثبت أنه على خطأ، وفي النهاية لا يصل أي منهما إلا للطريق المسدود نفسه: تعميق الخلاف ثم الطلاق!

يأمل صناع هذا العمل أن يستفيد الأزواج مما قدمه من معالجات وحوارات، لتحويل خلافاتهم إلى فرص حقيقية للتقارب، واكتشاف أفضل ما لدى الآخر.

لماذا تفشل العلاقة الزوجية؟ أعجبتني إجابة أحدهم عندما قال: لأننا لا ننتبه للتغيير، الذي يحدث حولنا وفينا، نحن نتغير مع الوقت، وعلينا أن نحتوي، ونحتمل تغيراتنا مع الزمن، المرأة والرجل معاً.