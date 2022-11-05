في المعاني اللانهائية/ المكتبة

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المكتبة معنى مفتوح على المعرفة اللامنتهية واللامتناهية، وهي مكان يجمع خلاصات عقول البشرية وعلمها وحكمتها وفلسفتها، حيث يبدو بين جنباتها وبوضوح تلك الرحلة العظيمة للمعرفة عبر أوعيتها اللامتناهية، مذ كانت مجرد أفكار، إلى أن استقرت كتباً ومخطوطات ومجلدات وأطالس ومذكرات و… على أرفف المكتبة.

لو أننا فتحنا قوساً لنضمنه عناوين كتب تحدثت عن المكتبة والكتب والقراءة، فإننا سنقرأ (المكتبة الغربية، المكتبة في الليل، مكتباتهم، داخل المكتبة خارج العالم، ضد المكتبة، مكتبة منتصف الليل، مكتبة ساحة الأعشاب، المكتبة..) ولن ننتهي، وسيظل القوس مشرعاً كبوابة مدينة مقدسة لا تمل استقبال المزيد من زائريها حتى نهاية الأبدية!

بحسب المراجع، فإن مكتبة الإسكندرية الملَكية هي أول مكتبة حكومية عامة عرفت في التاريخ وظلت أكبر مكتبات عصرها، أنشئت منذ أكثر من ألفي عام، وكانت تضم أكبر مجموعة من الكتب في العالم القديم بلغت آنذاك 700 ألف مجلد، أما مكتبة الكونجرس فتعد أكبر المكتبات في العالم، وتعد مصدراً معرفياً عالمياً لا مثيل له بمجموع أكثر من 170 مليون مادة تحتوي على أكثر من 39 مليون كتاب مفهرس ومواد مطبوعة أخرى بـ 470 لغة.

أما أكثر الدول اهتماماً بالمكتبات والكتب فهي: الصين تأتي علو رأس القائمة بعد أن أصدرت في 2013، 440,000 كتاب، تليها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وروسيا، واليابان، وتحتل إيران المركز الثامن، بينما مصر المركز 39، بينما تحتل تركيا المركز 10 بإصدار 43,100 كتاب، وبالنسبة لأجمل المكتبات، فإن مكتبة مدينة شتوتغارت في ألمانيا تحتل المركز الأول كأجمل مكتبات العالم.

في زيارتي صباح البارحة لمكتبة محمد بن راشد، الواقعة على مياه خور دبي في منطقة الجداف، والتي تقع في مبنى شديد الأناقة، يتكون من 9 طوابق، عرفت من رئيسها الأعلى، الذي طاف بنا عالماً أسطورياً - سأتحدث عنه في الغد - أن المكتبة تضم ما يقارب المليوني كتاب، وتسعى لتصل إلى أربعة ملايين.