لبنان.. الجرائم والعقاب

منذ أطلقت الصديقة العزيزة الناشرة اللبنانية صاحبة دار الجديد (رشا الأمير) تدوينتها الأخيرة باحثة عن إجابة ما أو معلومة مهما كانت صغيرة تقودها لشقيقها لقمان، وتفك أمام الشقيقة والأم المرتاعتين لغز اختفاء الرجل الذي ذهب مع صديقه في مشوار ما، وما أن انتهت الزيارة وغادر لقمان المكان حتى انقطعت أخباره تماماً.

انطلقت تغريدات «رشا» التي حدست بقلب الأخت أن شقيقها ليس على ما يرام، وأن شراً ما قد أحاق به، لكنّ أحداً لم يرد عليها، فظلت ساهرة ترقب الوقت وشاشة الهاتف حتى انبلج الفجر.

في الجهة الأخرى من مقر إقامة رشا، بعيداً جداً ربما، في حقول الجنوب، كان لقمان في تلك الساعات المفخخة من ليل بهيم لا يريد مغادرة لبنان، كان قاتل مأجور يضع مسدساً كاتماً للصوت على مؤخرة رأس لقمان ويضغط على الزناد، وبينما تطلق رشا تغريدات استغاثة للأحباب والأصحاب كان القاتل يطلق رصاصته الغادرة من كاتمه السريع الطلقات ليكتم صوت مثقف، بمقدار ما كان معتداً برأيه في معاداة «حزب الله» بقدر ما كان نبيلاً في خصومته، فلم يرفع في وجههم سوى رأيه وصوته وحجته.

إن قتل المعارضين بهذه الطريقة لا يصنع أي نوع من الانتصارات، ولا يحل مآزق لبنان، ولا يتيح فرصاً ممكنة لأي انفراجات من أي نوع، هذه العودة المشؤومة لعهد الاغتيالات والتفجيرات لن تنقذ لبنان ولن تبعد عنه أي شر أو مؤامرة، لأن هذا الواقع المشحون بالكراهية والدم كفيل بتدمير هذا البلد المسكين.

وما لم يبادر البلد بمعاقبة القتلة، وإذا ظل الانفلات سيد الموقف، وإذا لم يقم الحكماء- إذا بقي منهم أحد- بأية محاولة لقطع الطريق على هذه السياسة التدميرية، فإن وطناً جميلاً اسمه لبنان ذاهب في مهب الريح فعلاً.