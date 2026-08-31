الرسائل المنهجية مع بداية السنة الدراسية





لم تعد المدرسة والجامعة تستقبل الطالب وحده مع بداية عام دراسي جديد؛ فهي تستقبله ومعه عالم كامل في هاتفه، تتدفق منه المعلومات والأفكار والتأثيرات، وتتزاحم فيه الحقيقة مع التضليل، والمعرفة مع المحتوى السطحي. فالمدرسة لم تعد المصدر الوحيد للمعلومة، والأسرة لم تعد وحدها من تشكل القيم، والمعلم لم يعد يحتكر المعرفة؛ إذ أصبحت المنصات والخوارزميات والذكاء الاصطناعي والمؤثرون شركاء، بدرجات متفاوتة، في تشكيل وعي الأجيال.

ومن هنا أرى أن السؤال مع بداية السنة الدراسية لا ينبغي أن يقتصر على جاهزية المدارس والمناهج والجداول، وإنما يمتد إلى ما هو أعمق: كيف نبني طالباً يمتلك المعرفة والحصانة الفكرية والبوصلة التي تمكّنه من الانفتاح على العالم دون أن يفقد العقل التحليلي، أو اعتزازه بهويته، أو رسوخ انتمائه إلى وطنه؟

وفي وطننا الغالي الإمارات، انطلق العام الدراسي 2026-2027، ومعه تتجدد مسؤولية تتجاوز حدود المدرسة؛ فالتعليم في جوهره استثمار في الإنسان، والإنسان الواعي هو الرصيد الأهم في صناعة المستقبل. ومن هذه المسؤولية المشتركة أضع 3 رسائل منهجية للطالب والأسرة والمعلم.

رسالتي الأولى إلى الطالب: ابنِ عقلك قبل أن تجمع معلوماتك.

لم تعد ندرة المعلومات هي التحدي؛ فالإجابة أصبحت على بُعد نقرة، وقد ينتجها الذكاء الاصطناعي في ثوانٍ. التحدي الحقيقي هو امتلاك السيادة المعرفية؛ أن تظل أنت صاحب القرار فيما تقرأ وتصدق وتتبنى، وألا تسلّم عقلك لخوارزمية أو مؤثر أو فكرة لمجرد انتشارها.

وهنا تتجلى الحصانة الفكرية؛ فهي لا تعني إغلاق العقل أمام الأفكار، وإنما امتلاك القدرة على فحصها، وفهم سياقاتها، والموازنة بين الأدلة، والتمييز بين الحقيقة والفبركة، وبين الاختلاف والتطرف. فالغاية ليست صناعة عقل يرفض كل شيء، وإنما عقل يمتلك أدوات الحكم المستنير، ويستطيع مراجعة رأيه متى ظهر له ما هو أصح.

والتفكير النقدي لا يعني الشك في كل شيء، كما أن الاعتزاز بالهوية لا يعني الانغلاق عن العالم. ما نريده عقل يحلل ينقد ويفحص المعلومة دون أن يهدم، وينفتح دون أن يذوب، ويعتز دون أن يقصي.

فالهوية ليست جداراً يعزل الطالب عن العالم، وإنما بوصلة تمنحه الثبات وهو يتحرك فيه. يستطيع الطالب الإماراتي أن يكون عالمياً في معرفته وطموحه، راسخاً في لغته وقيمه وموروثه، مدركاً أن كل معرفة يكتسبها وكل مهارة يتقنها يمكن أن تصبح قيمة مضافة لوطنه. وهنا يتحول الولاء والانتماء من مشاعر وشعارات إلى إتقان ومسؤولية واحترام للقانون وصيانة لمكتسبات الوطن ومشاركة في تقدمه.

رسالتي الثانية إلى الأسرة: لا تراقبوا أبناءكم فقط.. ابنوا مرجعيتهم.

لم تعد الأسرة وحدها من يجيب عن أسئلة الأبناء؛ فهناك خوارزميات ومؤثرون ومنصات تفعل ذلك على مدار الساعة. ولذلك أصبحت جودة الحوار داخل المنزل إحدى أدوات الحصانة الفكرية.

والحماية في هذا العصر لا تعني عزل الأبناء عن العالم، وإنما إعدادهم لفهمه. اسمعوا أسئلتهم، وناقشوا الأفكار التي تصل إليهم، وعلّموهم أن يسألوا: من قال؟ وما الدليل؟ وما المصدر؟ ولماذا يريد مني هذا المحتوى أن أفكر بهذه الطريقة؟ فالوعي يبدأ عندما يتوقف الإنسان عن استقبال المحتوى بصورة سلبية ويبدأ في فحصه وتحليله.

لكن الحصانة الفكرية تُمارس قبل أن تُلقّن. فلا يمكن أن نطلب من الأبناء التثبت من الأخبار وهم يرون الكبار يعيدون نشر كل ما يصل إليهم، أو نعلّمهم احترام الاختلاف بينما يشاهدون ما يناقض ذلك في سلوكنا. فالقدوة هي المنهج الصامت الأكثر تأثيراً في التربية.

وفي الأسرة أيضاً تتشكل الجذور الأولى للهوية؛ فيها يتعرف الأبناء إلى تاريخ وطنهم وموروثه وسنعهم الإماراتي بما يحمله من احترام وتقدير ومسؤولية وحسن تعامل. وهكذا يصبح الموروث الإماراتي الأصيل رصيداً قيمياً نبني به إنسان المستقبل.

رسالتي الثالثة إلى المعلم: كن مهندساً للوعي، لا ناقلاً للمعلومة.

قد ينسى الطالب درساً، لكنه لا ينسى معلماً غيّر نظرته إلى نفسه والعالم. وفي عصر يستطيع فيه الطالب الحصول على إجابة من نموذج ذكاء اصطناعي خلال ثوانٍ، لم تتراجع أهمية المعلم، لكن أصبحت رسالته أكثر عمقاً.

فمهندس الوعي يبني السؤال قبل الإجابة، ويعلّم التحقق قبل التصديق، والحجة قبل الحكم، والحوار قبل الرفض. وليس المطلوب إضافة أعباء جديدة إلى المعلم؛ فالوعي يُبنى من خلال السؤال، والانتماء من خلال المثال، والمسؤولية من خلال النشاط، واحترام الاختلاف من خلال إدارة الفصل.

والذكاء الاصطناعي ليس خصماً للتعليم، وإنما أداة ينبغي أن يتعلم الطالب استخدامها للبحث والإبداع والتعلم، دون أن يتنازل لها عن إعمال عقله وفكره أو أمانته العلمية. ومن هنا تتشكل المواطنة الرقمية؛ أن يحمل الطالب قيمه ومسؤوليته معه إلى العالم الرقمي، فلا تنفصل أخلاقه خلف الشاشة عن أخلاقه في الواقع.

أما المدرسة فهي الحاضنة التي تجمع هذه الأدوار وتحولها من جهود متفرقة إلى مشروع تربوي واحد؛ فطالب واعٍ، وأسرة حاضرة، ومعلم مهندس للوعي، ومدرسة تعزز المعرفة والهوية والقيم، يشكلون منظومة قادرة على بناء الإنسان قبل قياس تحصيله.

ومع بداية العام الدراسي، لا نريد جيلاً يعرف أكثر فحسب، وإنما نريد جيلاً يعرف كيف يفكر، ومن يكون، ولأي وطن ينتمي؛ منفتحاً على العالم دون ذوبان، معتزاً بهويته دون انغلاق، محصناً فكرياً دون خوف من الاختلاف، قادراً على توظيف المعرفة والتقنية في صناعة مستقبله وخدمة وطنه.

وهذه، في تقديري، هي الرسالة المنهجية الأهم مع بداية كل عام دراسي: ألا نكتفي بإعداد أبنائنا للمدرسة، وإنما نعدّهم للحياة؛ بعقل يمتلك الوعي، وهوية تمنحه بوصلته، وعلم يفتح له المستقبل، وولاء يترجم انتماءه إلى مسؤولية وعمل وإنجاز من أجل رفعة وطنه.