المرأة الإماراتية.. شريكة المجد وصانعة المستقبل





في يوم المرأة الإماراتية نحتفي بالمرأة التي جعلت من الطموح نهجاً، ومن العطاء إنجازاً، ومن التحديات جسوراً تعبرها نحو آفاق أرحب، ونستحضر مسيرة امرأة أثبتت أن الإرادة قادرة على صناعة الفارق، وأن الطموح حين يقترن بالعلم والعمل والإصرار يتحول إلى إنجازات راسخة تُسهم في بناء الوطن وتعزيز مكانته.

وفي ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ودعم رائدة العمل النسائي سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أم الإمارات، واصلت المرأة الإماراتية مسيرتها بثقة واقتدار، لتصبح نموذجاً مشرفاً للمرأة العربية القادرة على المشاركة الفاعلة في صناعة التنمية وبناء المستقبل، وتحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل»، يتجدد فخرنا بنساء الإمارات، شريكات مسيرة البناء والتنمية، وصانعات الإنجاز، وحاملات راية المستقبل.

فالمرأة الإماراتية لم تكن يوماً مجرد شريكة في المسيرة، بل كانت ركناً أصيلاً في صناعة مجد الوطن، وحضوراً يزداد رسوخاً وتأثيراً عاماً بعد عام، فمنذ البدايات أثبتت أنها قادرة على أن تكون في مقدمة الصفوف، وأن تجمع بين الأصالة والمعاصرة، وبين المحافظة على الهوية الوطنية والانفتاح على المستقبل، وأن تجعل من نجاحها الشخصي جزءاً من نجاح وطنها، لقد أصبحت المرأة الإماراتية اليوم حاضرة في مختلف ميادين الحياة، في التعليم والطب والهندسة والإدارة وريادة الأعمال والإعلام والعلوم والتكنولوجيا، كما رسخت حضورها في المجال القانوني والقضائي، وأسهمت في تعزيز منظومة العدالة وسيادة القانون، وأثبتت كفاءتها في مواقع المسؤولية وصناعة القرار، وفي القطاع القانوني تحديداً، يمثل حضور المرأة الإماراتية أحد أبرز وجوه التطور الذي تشهده الدولة؛ فقد أثبتت المحامية والقاضية ووكيلة النيابة أن الكفاءة لا تعرف حدوداً، وأن المعرفة القانونية يمكن أن تكون جسراً لحماية الحقوق وترسيخ العدالة وخدمة المجتمع، وأصبحت المرأة شريكاً فاعلاً في تطوير المنظومة القانونية ومواكبة المستجدات التي يفرضها التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة.

إن قوة المرأة الإماراتية لا تقاس فقط بعدد المناصب التي وصلت إليها، وإنما بما تتركه من أثر، فالقوة الحقيقية هي في قدرتها على تحويل التحديات إلى فرص، وفي إصرارها على التعلم وتطوير الذات، وحضورها المسؤول داخل أسرتها ومجتمعها وعملها، وفي قدرتها على أن تكون قدوة للأجيال الجديدة، ولعل أجمل ما في تجربة المرأة الإماراتية أنها لم تبنِ نجاحها على حساب هويتها، بل جعلت من هويتها مصدر قوة، ومن قيم المجتمع الإماراتي ركيزة للانطلاق نحو المستقبل فقد استطاعت أن تحقق معادلة متوازنة بين النجاح المهني والأسري، وأن تثبت أن الطموح لا يتعارض مع المسؤولية، وأن العطاء في مختلف ميادين الحياة يمكن أن يصنع إنجازاً وطنياً يتجاوز حدود الفرد إلى المجتمع بأكمله.

في عالم تتسارع فيه المتغيرات وتتسع فيه آفاق المستقبل، لم يعد التميز غاية يدركها الإنسان، ثم يكتفى بها، بل أصبح مسيرة متجددة قوامها التعلم المستمر والابتكار والقدرة على التطور ومواكبة المستجدات، ومن هذا المنطلق يأتي شعار «بنظهر الأقوى والأفضل» ليُجسد رؤية مستقبلية تؤكد أن ما حققته المرأة الإماراتية ليس نهاية لمسيرتها، بل بداية لمرحلة جديدة من الطموح والإنجاز والريادة.

فالمرأة الإماراتية لم تقف يوماً عند حدود ما وصلت إليه، وإنما جعلت من كل نجاح خطوة نحو نجاح أكبر، ومن كل تحدٍّ فرصة لإثبات قدرتها وصناعة أثرها والاحتفاء بها هو احتفاء بقصة نجاح وطنية استثنائية، وبمسيرة قيادة آمنت بالإنسان واستثمرت في قدرات أبنائها وبناتها، وفتحت أمام المرأة أبواب المشاركة والإنجاز في مختلف ميادين العلم والعمل، لتصبح شريكاً أصيلاً في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل.

وفي يوم المرأة الإماراتية نقول لكل إماراتية إن ما حققتِه اليوم هو فخر لوطنك، وما تصنعينه غداً هو امتداد لهذا الفخر، فواصلي مسيرتك بثقة، واجعلي من العلم جسراً إلى المستقبل، ومن الطموح قوة تدفعك إلى الأمام، ومن العطاء قيمة راسخة ومن التحديات مساحات جديدة لإثبات الذات وتحقيق الإنجاز.

كل عام والمرأة الإماراتية قوة تُلهم وطموح لا يعرف الحدود وشريكة في صناعة الإنجاز وبناء المستقبل، وكل عام وهي تمضي بثبات وثقة حاملةً إرثاً من الطموح والريادة، ومؤكدة أن الإماراتية قادرة على أن تكون دائماً الأقوى حضوراً والأعمق تأثيراً، وأن القادم يحمل لها وللوطن آفاقاً أوسع من التميز والإنجاز.