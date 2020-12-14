الهيئة الناخبة الأمريكية تثبّت فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية

المصدر: وكالات

ثبّتت الهيئة الناخبة الأمريكية مساء أمس الاثنين فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 3 نوفمبر، والتي ما زال الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته دونالد ترامب يرفض الإقرار بهزيمته فيها.

ومع إدلاء كبار الناخبين بأصواتهم في كاليفورنيا، الولاية التي فاز بها بايدن على ترامب بفارق شاسع (أكثر من 63% من الأصوات)، تمكّن نائب الرئيس السابق من تجاوز عتبة الـ 270 صوتاً اللازمة للفوز بالانتخابات وبايدن الذي سيصبح في 20 يناير الرئيس السادس والأربعين للولايات المتّحدة، سيدلي اليوم بخطاب في مدينته ويلمنغتون بولاية.

ويوزع نظام المجمع الانتخابي أصوات المندوبين الـ 538 على كل ولاية بناء على حجم السكان. ويكون الفائز في الانتخابات الرئاسية هو المرشح الذي يحصل على أصوات أكثر من 270 مندوبا.

الولايات التي منحت أصواتها لترامب:

ولاية تينيسي 11 صوتا

ولاية إنديانا 11 صوتا

ولاية مسيسيبي 6 أصوات

ولاية أوكلاهوما 7 أصوات

ولاية أركنساس 6 أصوات

ولاية ساوث كارولاينا 9 أصوات

ولاية أيوا 6 أصوات

ولاية نورث كارولاينا 15 صوتا

ولاية كنتاكي 8 أصوات

ولاية أوهايو 18 صوتا

ولاية كانساس 6 أصوات

ولاية ساوث داكوتا 3 أصوات

ولاية ألاباما 9 أصوات

ولاية لويزيانا 8 أصوات

ولاية يوتاه 6 أصوات

ولاية ويست فرجينيا 5 أصوات

ولاية أيداهو 4 أصوات

ولاية نورث داكوتا 3 أصوات

ولاية وايومنغ 3 أصوات

ولاية آلاسكا 3 أصوات

ولاية نبراكسا 4 أصوات لترامب وصوت لبايدن

الولايات التي منحت أصواتها لبايدن:

ولاية نيو هامبشر 4 أصوات

ولاية إلينوي 20 صوتا

ولاية نيفادا 6 أصوات

ولاية ديلاوير 3 أصوات

ولاية جورجيا 16 صوتا

ولاية كونيتيكت 7 أصوات

ولاية نيويورك 29 صوتا

ولاية بنسلفانيا 20 صوتا

ولاية فرجينيا 13 صوتا

ولاية رود آيلاند 4 أصوات

ولاية ويسكونسن 10 أصوات

ولاية أريزونا 11 صوتا

ولاية ماريلاند 10 أصوات

ولاية نيو مكسيكو 5 أصوات

ولاية فلوريدا 29 صوتا

ولاية مينيسوتا 10 أصوات

ولاية كولورادو 9 أصوات

العاصمة واشنطن 3 أصوات

ولاية ميشيغان 16 صوتا

ولاية ماين 3 أصوات لبايدن وصوت لترامب

ولاية واشنطن 12 صوتا

ولاية نيو جيرسي 14 صوتا

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