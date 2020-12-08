تكساس تتخذ إجراءً ضد ولايات أدخلت تغييرات غير قانونية في اللحظة الأخيرة للانتخابات

المصدر: د ب أ

قال المدعي العام في تكساس، كين باكستون، إنه يقاضي جورجيا وميتشيجان وبنسلفانيا وويسكونسن مباشرة أمام المحكمة العليا الأمريكية، متهما هذه الولايات باستغلال جائحة فيروس كورونا لإدخال تغييرات غير قانونية في اللحظة الأخيرة على قواعد التصويت بالبريد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن باكستون، وهو مؤيد صريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يزعم أن هذه الولايات "أغرقت مواطنيها بطلبات الاقتراع غير القانونية وبطاقات الاقتراع" وتجاهلت القواعد الخاصة بكيفية حساب بطاقات الاقتراع عبر البريد، وفقًا لبيان صحفي أعلن خلاله رفع القضية. في ترديد للمزاعم التي أدلى بها ترامب وحلفاؤه في عشرات الدعاوى القضائية المرفوعة في نفس الولايات المتأرجحة بعد فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في الانتخابات.

وقالت تكساس في اقتراح تسعى من خلاله الحصول على موافقة المحكمة العليا لرفع الدعوى: "هذه العيوب تمنع بشكل تراكمي معرفة من فاز بشكل شرعي في انتخابات 2020 وتلقي بظلالها على جميع الانتخابات المستقبلية".

وتأتي الدعوى في الموعد النهائي لـ "الملاذ الآمن" للولايات للتصديق على قوائم الناخبين الخاصة بهم ولكن قبل اجتماع المجمع الانتخابي في 14 ديسمبر.

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