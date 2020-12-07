بايدن يختار بيسيرا وزيرا للصحة في إطار تشكيل فريق مكافحة كورونا

المصدر: رويترز

قال مصدر مطلع اليوم الاثنين إن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن سيختار خافيير بيسيرا المدعي العام بولاية كاليفورنيا وزيرا للصحة والخدمات الإنسانية في وقت قريب قد يكون اليوم في إطار تشكيل فريقه لمكافحة جائحة كوفيد-19.

ويأتي اختيار بيسيرا (62 عاما)، وهو من أصول أمريكية لاتينية وعضو سابق بالكونجرس، في وقت يواجه فيه بايدن مزيدا من الضغوط لتنويع الحكومة منها شكاوى من كتلة ذوي الأصول الأمريكية اللاتينية في الكونجرس بشأن تمثيلهم.

وسيتولى بيسيرا وزارة الصحة في حين يواجه المسؤولون صعوبة في احتواء الموجة الثانية من التفشي، بما في ذلك تسجيل مستويات قياسية للإصابات وتجاوز الوفيات معدل 2000 وفاة يوميا، وفي التحضير لجهد هائل لتحصين الأمريكيين باللقاحات.

وأودى المرض بحياة أكثر من 281 ألف أمريكي وفقا لإحصاءات رويترز.

ومن المتوقع أن يعلن بايدن أسماء أخرى للفريق الطبي هذا الأسبوع في إطار اختيار أفراد حكومته قبل أن يتولى السلطة رسميا يوم 20 يناير كانون الثاني. وكان قد أعلن بالفعل أسماء مرشحين لمجلس الأمن القومي وللفريق الاقتصادي.

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