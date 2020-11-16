حاكمة ولاية أمريكية تحذر من "فراغ القيادة" في البيت الأبيض

المصدر: د ب أ

حذرت جريتشن ويتمر حاكمة ولاية ميشيجان اليوم الاثنين من وجود أزمة قيادة في البيت الأبيض، حيث أن أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا آخذة في الارتفاع بشكل هائل، بينما يدعو مستشار بارز للرئيس دونالد ترامب المواطنين إلى التمرد على القيود.

وقالت ويتمر، التي دأبت إدارة ترامب على مهاجمتها "إننا في خضم أسوأ أسابيع لهذا الوباء". وقالت إن الأمر يعود إلى الولايات في التعامل مع الوباء في ظل عدم الاهتمام الواضح به في واشنطن.

وأضافت ويتمر في تصريحات بثتها قناة "إم إس إن بي سي" الإخبارية، التي تعمل بنظام الاشتراك، "في ظل فراغ القيادة في واشنطن دي سي، فإنه يقع على عاتق حكام الولايات بذل أقصى ما نستطيع لإنقاذ الأرواح".

يذكر أن ترامب دعا المواطنين هذا العام إلى "تحرير" ميشيجان، بعد أن فرضت ويتمر قيودا للمساعدة في الحد من انتشار الوباء.

وفي وقت سابق من العام الحالي جرى اتهام ستة أشخاص بتدبير مؤامرة لاختطاف حاكمة ميشيجان.

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