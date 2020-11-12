مسؤول جمهوري بجورجيا: لا مؤشر على مخالفات في فرز الأصوات

المصدر: رويترز

قال أكبر مسؤول انتخابي في ولاية جورجيا الأمريكية، وهو جمهوري، اليوم الأربعاء إنه لم يتم رصد أي مؤشر حتى الآن على تلاعب واسع النطاق في إحصاء الأصوات بالولاية، حيث يتقدم الديمقراطي جو بايدن حاليا بفارق 14 ألف صوت على الرئيس دونالد ترامب.

وقال سكرتير الولاية براد رافينسبيرجر في مقابلة مع محطة (سي.إن.إن) التلفزيونية إنه أمر بإعادة فرز الأصوات يدويا لأن الفارق متقارب جدا، لكنه يعتقد أن الأصوات أحصيت حتى الآن بدقة. ويتقدم بايدن حتى الآن بهامش 0.3 بالمئة مع فرز كل الأصوات تقريبا.وردا على سؤال حول مزاعم التلاعب بالأصوات، قال رافينسبيرجر "لدينا تحقيقات جارية لكننا لم نلحظ شيئا واسع النطاق".

وأضاف أنه لا يوجد حتى الآن دليل على أي فوارق كبيرة بما يكفي لقلب تقدم بايدن.

وسيجري إعادة فرز الأصوات في جورجيا في الوقت الذي مضى فيه الرئيس الجمهوري ترامب، الذي يرفض الاعتراف بالهزيمة، قدما في طعون قانونية في عدة ولايات لمحاولة تغيير النتيجة.

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