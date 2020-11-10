ترامب يشن هجوماً قانونياً ووزير العدل يطلب التحقيق في أي مخالفة

المصدر: رويترز

يواصل الرئيس دونالد ترامب اليوم الثلاثاء معاركه القانونية للطعن على نتائج الانتخابات الرئاسية بعد أن طلب وزير العدل وليام بار من المدعين الاتحاديين التحقيق في أي مزاعم "ذات بال" عن مخالفات في عملية التصويت.

ودفعت تعليمات بار للمدعين المحامي المشرف على التحقيق في أي تلاعب بالأصوات إلى الاستقالة احتجاجا على ذلك. وجاء ذلك بعد انتقادات على مدار يومين لنزاهة الانتخابات من جانب ترامب وحلفائه الجمهوريين الذين زعموا دون دليل حدوث تلاعب على نطاق واسع.

ولم يسلّم ترامب حتى الآن بفوز الديمقراطي جو بايدن الذي حصل يوم السبت على ما يفوق العدد المطلوب من أصوات المجمع الانتخابي للفوز بالرئاسة وهو 270 صوتا.

وأعلن ريتشارد بيلجر الذي شغل على مدار سنوات منصب مدير فرع الجرائم الانتخابية في رسالة داخلية بالبريد الإلكتروني للعاملين في إدارته استقالته من منصبه بعد أن اطلع على "السياسة الجديدة وتداعياتها".

وقالت حملة بايدن إن بار يغذي مزاعم ترامب غير المعقولة.

وفي وقت سابق يوم الاثنين رفعت حملة ترامب دعوى لمنع المسؤولين في بنسلفانيا من الإعلان رسميا عن فوز بايدن في الولاية.

وزعمت الدعوى أن نظام التصويت البريدي في الولاية يخالف الدستور الأمريكي بإقامة "نظام غير قانوني للتصويت على مستويين" حيث يخضع التصويت الشخصي لإشراف أكثر دقة من التصويت بالبريد.

وقالت جيسيكا ليفنسون الأستاذة بكلية لويولا للقانون في لوس أنجليس إن من المستبعد أن تنجح الدعوى الأخيرة وإنها "تبدو أشبه بتكرار لكثير من الحجج التي ساقها فريق ترامب القانوني في ساحة القضاء وخارجها".

ودعا فريق ترامب يوم الاثنين إلى الصبر لمتابعة الاتهامات بالتلاعب في الأصوات.

وقالت كايلي ماكيناني السكرتيرة الصحفية بالبيت الأبيض للصحفيين "الانتخابات لم تنته. أبعد ما تكون عن النهاية"، وذلك في إفادة صحفية ذكرت أنها تتحدث فيها بصفتها مستشارة في حملة ترامب.

وفي الوقت الذي يبدأ فيه العمل خلال الفترة الانتقالية يدرس فريقه اتخاذ إجراء قانوني فيما يتعلق بتأخير السلطات الاتحادية الاعتراف بفوزه على ترامب.

وعادة ما تعترف إدارة الخدمات العامة بالمرشح الرئاسي عندما يتضح فوزه حتى يمكن أن تبدأ عملية انتقال السلطة.

لكن ذلك لم يحدث حتى الآن ولا يلزم القانون الإدارة بموعد محدد للتحرك في هذا الاتجاه.

وقالت متحدثة إن إميلي ميرفي رئيسة الإدارة التي عينها ترامب في 2017 لم تحدد بعد من هو الفائز.

وقال أحد المسؤولين عن الفترة الانتخابية في فريق بايدن للصحفيين إن الوقت حان لكي تبت الإدارة في الأمر وإن الفريق الانتقالي سيدرس اتخاذ إجراء قانوني إذا لم يحدث ذلك.

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