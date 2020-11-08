سي إن إن: كوشنر تواصل مع ترامب ليقنعه بالحقيقة المرة

المصدر: د ب أ

نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الأحد عن مصدرين اثنين، أن جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره، تواصل مع الأخير للاعتراف بنتيجة الانتخابات.

يأتي هذا بعدما أكدت وسائل الإعلام الأمريكية أن جو بايدن هو الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.

ورغم هذا، قال ترامب في بيان إن السباق الانتخابي "بعيد عن النهاية".

وأضاف: "لن أرتاح حتى يحظى الشعب الأمريكي بفرز الأصوات الصادق الذي يستحقونه والذي تطلبه الديمقراطية".

ووفقا لكايت بيدنجفيلد، نائب حملة بايدن الانتخابية، فإنه لم يكن هناك أي تواصل بين بايدن وترامب أو أي ممثلين عن الجانبين مع بعضهما البعض منذ الإعلان عن بايدن كرئيس أمريكي منتخب.

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