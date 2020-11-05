ترامب يطالب بوقف فرز الأصوات

المصدر: د ب أ

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تغريدتين عبر موقع تويتر، اليوم الخميس، بوقف فرز الأصوات في الانتخابات، دون تقديم أي أسباب تدعو لذلك.

وطالب ترامب بعدم احتساب أي أصوات يتم تلقيها بعد انتهاء الاقتراع. وهناك أحكام قضائية تسمح بفرز هذه الأصوات في ولايات معينة، بناء على اللوائح المحلية.

وكتب ترامب في التغريدة الأولى "أوقفوا الفرز!"، وكتب في الثانية: "لن يتم احتساب أي صوت يأتي بعد يوم الانتخابات!".

وليس للرئيس أي سلطة على هذه المسألة. وكما هو الحال مع تغريدات سابقة لترامب بدت وكأنها تهدف لنشر معلومات غير صحيحة، قام تويتر بتقييد التغريدة وأرفق بها تحذيرا.

ويبدو أن نسبة أصوات ترامب تحل بعد أصوات بايدن لدى فرز الأصوات في الولايات المتأرجحة .

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