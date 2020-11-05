حملة ترامب سترفع دعوى للطعن على التصويت في نيفادا

المصدر: رويترز

قالت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية في بيان إنها تعتزم إصدار إعلان في لاس فيجاس اليوم الخميس الساعة 11:30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1630 بتوقيت غرينتش)، بخصوص ما يتوقع أن تكون دعوى قضائية تطعن على التصويت في ولاية نيفادا.

ومن المقرر أن تعقد الحملة مؤتمرا صحفيا مع استمرار فرز أصوات الانتخابات الرئاسية بالولاية.

وذكرت شبكة فوكس نيوز التلفزيونية الإخبارية أن حملة ترامب، التي رفعت بالفعل دعاوى قضائية في ولايتي ميشيجان وبنسلفانيا لوقف عملية فرز الأصوات، تخطط لرفع دعوى تزعم التلاعب بأصوات الناخبين في نيفادا.

وطلبت الحملة إعادة فرز الأصوات في ولاية ويسكونسن.

ووفقا للبيان، سيشارك في المؤتمر الصحفي ريتشارد جرينيل المسؤول السابق في المخابرات وآدم لاكسالت المدعي الاتحادي السابق في نيفادا ومات شلاب رئيس اتحاد المحافظين الأمريكيين.

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